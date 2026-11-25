José Mourinho no se abrió del todo sobre lo que dijo en el descanso para que el Real Madrid despertara rumbo a una remontada ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones.

“El vestuario es como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, comentó cuando le preguntaron qué les dijo a los jugadores con el Madrid perdiendo 1-0 al descanso en el estadio Santiago Bernabéu el martes. “Hemos hablado, somos amigos y hemos hablado”.

Jude Bellingham, quien ingresó en el segundo tiempo para revitalizar el ataque del Madrid, reconoció que Mourinho, comprensiblemente, estaba “un poco enfadado” tras el desastroso primer tiempo del equipo.

Pero Mourinho explicó que, en lugar de hablar demasiado, intentó mostrarles a los jugadores imágenes de lo que se estaba haciendo mal. Y el equipo respondió con cinco goles en la segunda parte y una victoria por 5-1 —su quinta consecutiva en la fase de liga de la competición esta temporada.

“He visto el primer tiempo: malísimo”, señaló Mourinho. "He intentado encontrar tres o cuatro imágenes con los analistas que hicieran ver a los jugadores lo que hacíamos mal. Ha sido un descanso con pocas palabras, porque una imagen vale más que mil palabras. Hemos visto tres imágenes diferentes, una defensiva y dos ofensivas. Y con la visualización es más fácil entenderlo.

Mourinho dijo que eso provocó un “clic mental” que ayudó a encarrilar de nuevo al equipo.

“Con las imágenes que nos muestra en el descanso en la pantalla se ve que no hacemos las cosas bien y ellos sí”, relató el arquero madridista Thibaut Courtois.

Bellingham, dinámico, marca la diferencia

Mourinho también hizo tres sustituciones en el descanso, cambiando a dos defensas centrales y metiendo a Bellingham en el partido para conducir al Madrid hacia lo que terminó siendo un inapelable triunfo.

La entrada de Bellingham desde el banquillo “resultó clave”, como lo expresó Mourinho.

El internacional inglés marcó un gol y asistió en otro. Había quedado fuera del once inicial para descansar.

“Este número cinco ha dado una dinámica diferente al equipo”, dijo Mourinho sobre Bellingham. “Hemos cambiado... más que los centrales, fue por jugar con Bernardo (Silva) y Arda Güler, dos que lo único que saben hacer es jugar al fútbol”.

El Madrid igualó el partido con Federico Valverde a los cinco minutos de la segunda parte, y Bellingham se apuntó un gol con una gran definición 10 minutos después, antes de que Kylian Mbappé anotara dos veces y Vinícius Júnior cerrara la cuenta al final con una asistencia de Bellingham.

Los merengues sufrieron en defensa en el primer tiempo, ya que el PSV amenazó con contragolpes que permitieron al equipo neerlandés generar varias ocasiones de gol que inquietaron a un público del Bernabéu que incluía al recién nombrado miembro de la directiva Rafael Nadal y a su hijo pequeño.

Mourinho sustituyó a Éder Militão y Antonio Rüdiger por Dean Huijsen e Ibrahima Konaté para hacer los ajustes defensivos necesarios. Bellingham entró por Aurélien Tchouaméni. El técnico dijo que también cambió el posicionamiento de los mediocampistas Güler y Silva.

“Los de atrás se sintieron más cómodos para presionar. Y el PSV, que nos dio un baño en el primer tiempo... pues en el segundo tuvimos el control absoluto. Y cuando la gente de arriba se despierta y empieza a disfrutar, puede pasarlo que ha pasado”, analizó Mourinho.

Con sus dos goles, Mbappé se convirtió en el segundo jugador más joven en alcanzar los 75 goles en la Liga de Campeones, por detrás de Lionel Messi, según la UEFA. Alcanzó el hito en la tercera menor cantidad de partidos, con 103, por detrás de Messi y Robert Lewandowski.

Vinícius marcó a los 87 para apenas su segundo gol con el Madrid esta temporada, y el primero desde agosto.

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