De'Anthony Melton anota 24 puntos y acierta 8 triples en triunfo de Warriors 129-110 ante Kings
De'Anthony Melton anotó 24 puntos e igualó el máximo número de su carrera con ocho triples por los Warriors de Golden State, quienes totalizaron 20 disparos detrás del arco para doblegar el miércoles 129-110 a los Kings de Sacramento en la Copa NBA.
El brasileño Gui Santos anotó 22 puntos como reservista de Golden State, mientras que los suplentes aportaron 61 tantos. Melton acertó 8 de 14 disparos en su tercera actuación de 20 puntos de la temporada y sumó siete asistencias.
Golden State repartió 37 asistencias y mejoró a una foja de 2-4 en esta reciente racha sin Stephen Curry, quien sería reevaluado el viernes tras perderse dos semanas por un desgarro del músculo oblicuo abdominal derecho.
Charles Bassey registró 10 puntos y siete rebotes en la segunda victoria consecutiva de Golden State, después de que los Warriors vencieron a Boston por 88-87 el domingo para cortar una racha de cinco derrotas.
Sacramento (2-16) también había resistido ante los Celtics por un punto la noche anterior para lograr apenas su segunda victoria y la primera en casa.
Domantas Sabonis contabilizó 27 puntos, 10 rebotes y seis asistencias. El novato Darius Acuff Jr. añadió 22 puntos y nueve asistencias, y Keegan Murray aportó 18 puntos por los Kings.
___
Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP
Bookmark popover
Removed from bookmarks