Enzo Maresca deja al Chelsea durante turbulenta temporada

Chelsea volvió el jueves al carrusel de entrenadores que inició desde que un grupo de estadounidenses tomó propiedad del equipo después de que Enzo Maresca dejara su puesto como técnico debido al deterioro con la directiva del club de la Liga Premier.

El entrenador italiano estaba a mitad de su segundo año al mando, habiendo ganado la Conference League y el Mundial de Clubes en su primera temporada en Chelsea.

Sin embargo, el equipo ha pasado por unos meses turbulentos: Chelsea ha ganado solo uno de sus últimos siete partidos de la Premier, cayendo al quinto lugar. Maresca expresó públicamente su descontento por la falta de apoyo en el club en una conferencia de prensa posterior al partido del 13 de diciembre, cuando dijo que acababa de experimentar sus "peores" 48 horas con el Chelsea.

“Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de encarrilar la temporada”, indicó el Chelsea en un comunicado.

El Chelsea avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa, donde enfrentará al Arsenal en una serie de ida y vuelta. El 10 de enero comienza su campaña en la Copa FA ante el Charlton de la segunda división. En la Liga de Campeones, Chelsea está en el 13mo puesto en la liga de 36 equipos, a dos puntos de los ocho lugares de clasificación automática con dos rondas restantes.

Chelsea busca un quinto entrenador a tiempo completo desde que un grupo de inversores estadounidenses, encabezados por Todd Boehly, adquirieron al club en mayo del 2022.

En esos tres años y medio, Chelsea ha gastado cientos de millones de libras (dólares) en lo que desde fuera parecía un intento caótico de fichar jugadores para renovar su plantilla. Ahora tiene una de las plantillas más jóvenes y talentosas de la liga inglesa, con estrellas como Cole Palmer, Enzo Fernández y Estevao, pero los entrenadores han tenido dificultades para lograr que los jugadores se integren como equipo después de tantos cambios.

De todos los entrenadores que han dirigido a Chelsea en ese período —entre ellos Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino, los actuales entrenadores de Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente— Maresca parecía haber manejado el caos de la mejor manera.

Sin embargo, según se informa, no se sentía apreciado dadas las difíciles condiciones de trabajo y, según la BBC, recientemente cambió de agente. Hace unas semanas, los medios en Inglaterra vincularon a Maresca con un posible traslado al Man City —donde trabajó brevemente bajo Pep Guardiola— en caso de que Guardiola eventualmente dejara al equipo, aunque Maresca minimizó los informes.

Los resultados de Chelsea han empeorado desde a victoria por 3-0 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones en noviembre.

La única victoria del equipo en la liga en el último mes fue sobre el Everton. Ha empatado con el Arsenal, Newcastle y Bournemouth (dos veces) y perdido ante Leeds y Aston Villa.

Su próximo partido es el domingo contra el Manchester City, que ocupa el segundo lugar.

Chelsea dijo que sus logros bajo Maresca "seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos por sus contribuciones al club".

No hubo una palabra inmediata sobre su posible sucesor.

