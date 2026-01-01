Anthony Joshua se queda en Nigeria para recuperarse tras accidente

El boxeador británico Anthony Joshua se quedará en Nigeria mientras se recupera de las lesiones sufridas tras un accidente de auto en el que fallecieron dos personas.

Un vehículo que transportaba al excampeón de peso pesado y a dos de sus asociados chocó contra un camión estacionado el lunes en la autopista Lagos-Ibadan, una vía principal que conecta el estado de Ogun con Lagos. Los dos asociados, Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele, fallecieron.

Joshua fue dado de alta de un hospital de Lagos el miércoles por la tarde y rindió homenaje a sus asociados fallecidos en la morgue.

“Como se informó, Anthony fue dado de alta del hospital anoche y permanecerá en Nigeria durante los próximos días”, le informó el jueves a The Associated Press su promotor, Matchroom Boxing.

El escritor de deportes de AP, Steve Douglas, en Manchester, Inglaterra, contribuyó a este informe.

