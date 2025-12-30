Liverpool se deslinda del entrenador Aaron Briggs tras temporada irregular

El campeón defensor de la Liga Premier, Liverpool, se deslindó el martes de su entrenador de jugadas a balón parado, Aaron Briggs.

Liverpool dijo en un breve comunicado en su sitio web que Briggs "dejó su cargo" después de unirse como miembro del personal técnico de Arne Slot en julio del año pasado.

"Liverpool añadió que se va con el agradecimiento y los mejores deseos de todos en el club".

El inicio precario de Liverpool en la defensa de su título ha visto seis derrotas y 26 goles encajados en 18 partidos, en comparación con solo cuatro derrotas en la liga en toda la temporada pasada.

Durante la nerviosa victoria en casa por 2-1 contra el colista Wolverhampton el sábado, los visitantes anotaron desde un córner, y después del partido el capitán de Liverpool, Virgil van Dijk, destacó los problemas continuos de Liverpool con las jugadas a balón parado.

Liverpool jugará contra Leeds en Anfield el jueves.

