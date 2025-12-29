Eagles vencen 13-12 a Bills tras falla de Josh Allen al buscar a Shakir en intento de conversión

Josh Allen lanzó un intento de conversión de dos puntos desviado del receptor abierto Khalil Shakir en la parte trasera de la zona de anotación con cinco segundos restantes, y los Eagles de Filadelfia se mantuvieron para una victoria de 13-12 sobre los Bills de Buffalo el domingo.

Dallas Goedert atrapó un pase de touchdown de una yarda, Jake Elliott acertó goles de campo de 28 y 47 yardas, y los campeones del Super Bowl, los Eagles, apenas evitaron desperdiciar una ventaja de 13-0 en el cuarto período. El apoyador Jalyx Hunt tuvo dos de las cuatro capturas de Filadelfia y lideró al equipo con tres golpes al quarterback.

El tackle defensivo Jalen Carter hizo una contribución importante en su regreso después de perderse tres juegos por lesiones en ambos hombros. Carter levantó la mano para bloquear el intento de punto extra de Michael Badgley después de la carrera de touchdown de dos yardas de Allen con 5:11 restantes.

Allen anotó en un acarreo personal en cuarta y gol para acercar a los Bills a un punto con cinco segundos restantes. Los Bills pensaron que tenían un touchdown una jugada antes, pero Dawson Knox fue declarado corto de la línea de gol después de una revisión de repetición.

En lugar de jugar para el tiempo extra, el entrenador Sean McDermott optó por ir por dos puntos. Allen retrocedió en el la bolsa de protección y tenía un defensivo en su cara cuando soltó un pase que estaba a unos 30 centímetros de Shakir. Los Bills luego intentaron una patada corta que Goedert recuperó.

Los campeones de la División Este de la Conferencia Nacional, los Eagles (11-5), tienen asegurado al menos el tercer puesto de la NFC al entrar en los playoffs.

Buffalo (11-5), que aseguró un lugar en la postemporada la semana pasada, cayó al puesto número siete en la Conferencia Americana. Nueva Inglaterra aseguró su primer título de la AFC Este desde 2019 con la derrota de los Bills.

