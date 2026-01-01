Gilgeous-Alexander anota 30 puntos en la victoria del Thunder 124-95 sobre Trail Blazers

Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en tres cuartos y el Thunder de Oklahoma City superó 124-95 a los Trail Blazers de Portland el miércoles por la noche para su tercera victoria consecutiva.

Ajay Mitchell anotó 17 puntos desde el banquillo, y Jalen Williams tuvo 13 unidades, siete rebotes y siete asistencias. Chet Holmgren añadió 12 tantos, diez rebotes y un máximo de temporada de seis bloqueos para Oklahoma City (29-5), que encestó 44 de 90 tiros (48,9%) y convirtió 25 pérdidas de balón de Portland en 28 puntos.

Gilgeous-Alexander encestó 11 de 15 tiros de campo y todos sus siete tiros libres. Anotó al menos 20 puntos por el 105to juego consecutivo. Mitchell, por su parte, acertó sus cuatro intentos de tiro de campo y los ocho tiros libres.

El jugador de dos vías Sidy Cissoko anotó 19 unidades con siete de diez en tiros para Portland (14-20). Deni Avdija tuvo 17 tantos, siete rebotes y siete asistencias, y Shaedon Sharpe añadió 14 puntos.

Oklahoma City anotó 38 puntos en el primer cuarto pero no pudo despegarse de los Trail Blazers, que anotaron 30 y encestaron seis de siete triples.

El Thunder aumentó la ventaja a 60-44 con un tiro corto de Williams a mitad del segundo cuarto antes de que Portland respondiera con nueve puntos consecutivos. Fue entonces cuando Gilgeous-Alexander tomó el control, anotando nueve unidades durante una racha de 13-2 que puso a Oklahoma City arriba 73-55 al medio tiempo.

Los campeones defensores de la NBA extendieron la ventaja a 86-60 con una bandeja de Gilgeous-Alexander, quien se sentó en el cuarto período. Dos triples consecutivos de Cason Wallace e Isaiah Joe a principios del cuarto hicieron el marcador 106-78.

