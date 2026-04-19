El Thunder inicia su camino en los playoffs buscando repetir como campeón

El Thunder de Oklahoma, que ya no es el joven equipo revelación, inicia el camino para ganar su segundo título de la NBA consecutivo recibiendo el domingo a los Suns de Phoenix en la primera ronda de los playoffs.

El Thunder sigue siendo uno de los equipos más jóvenes de la liga. Pero ahora, el MVP vigente Shai Gilgeous-Alexander lidera a un grupo de curtidos veteranos de los playoffs que el año pasado ganó dos series a siete partidos, incluidas las Finales de la NBA contra los Pacers de Indiana.

Oklahoma City respaldó eso al registrar el mejor récord de la liga esta temporada con 64-18, y contuvo a los Spurs de San Antonio para asegurar la ventaja de localía. Ahora, el Thunder asume el desafío de repetir como campeón.

“Esta carrera de playoffs es tan única y tan distinta a la anterior, y tenemos que ser capaces de entender que cada serie va a ser diferente, cada partido va a ser diferente”, aseguró Jalen Williams, escolta/alero del Thunder.

Oklahoma City llega en gran forma, tras ganar 19 de 20 antes de dar descanso a sus titulares en los dos últimos partidos de la temporada regular. El Thunder ha perdido apenas un partido desde el receso del Juego de Estrellas con Gilgeous-Alexander en la alineación, y su última derrota en casa con él fue el 25 de enero contra Toronto.

Gilgeous-Alexander terminó segundo en la liga con 31,1 puntos por partido. El también All-Star Chet Holmgren promedió 17,1 unidades y 8,9 asistencias esta temporada y fue segundo en la liga con 1,9 tapones por encuentro.

Nada de eso significa que el camino de Oklahoma City será fácil. El entrenador Mark Daigneault, señaló que, pese a que llegaron desde el play-in, los Suns son claramente un equipo de nivel de playoffs y no se les debe subestimar. Phoenix terminó 45-37 en la temporada regular y alcanzó los cuartos de final de la Copa NBA. Devin Booker es un All-Star que promedió 26,1 puntos y seis asistencias por partido esta campaña.

El entrenador de los Suns, Jordan Ott, dijo que está orgulloso de la manera en que su equipo se recuperó de la derrota en el torneo play-in ante Portland y venció a Golden State el viernes por la noche para quedarse con el octavo puesto.

“Creo que el grupo que está en ese vestuario tiene muchísima resiliencia y quiere hacer las cosas de manera diferente, y eso es lo que enfatizamos desde el principio”, afirmó Otto. “Y a veces el camino no es siempre el que eliges y crees que va a suceder o el más transitado. A veces es el menos transitado. Así que encontramos la manera de entrar. Ahora, vamos a lo siguiente”.

O Canada

Tres integrantes clave de la selección nacional de Canadá competirán en esta serie: Gilgeous-Alexander y el especialista defensivo Lu Dort por el Thunder, y Dillon Brooks por los Suns.

Brooks es uno de los mejores defensores de la liga. Promedió un máximo de su carrera de 20,2 puntos esta temporada.

Estrella en ascenso

La temporada pasada, el escolta del Thunder Ajay Mitchell llegó a los playoffs tras varias lesiones. Como novato, jugó poco en los playoffs.

Este año, ha sido un ingrediente clave del éxito de Oklahoma City, al consolidarse como uno de los mejores suplentes de la liga. Promedió 13,6 tantos esta campaña, después de promediar 6,5 el año pasado.

En llamas

Jalen Green estuvo encendido en los dos partidos del play-in. Anotó 35 puntos en la derrota ante Portland y luego 36 en la victoria sobre los Warriors de Golden State.

Es un salto significativo respecto de los 17,8 unidades que promedió en la temporada regular. Su nivel reciente obligará al Thunder a decidir si enfocarse en él o en Booker.

“Me siento muy cómodo jugando ahí arriba con Book”, dijo Green. “En cierto modo tienes que elegir tu veneno sobre cómo lo vas a defender. Incluso si es un ajuste fuerte o no, en esa situación más o menos jugamos el uno a partir del otro”.

Serie de la temporada

Oklahoma City ganó tres de los cinco enfrentamientos. En los duelos más destacados, el Thunder aplastó a los Suns 138-89 en la Copa NBA y los Suns vencieron al Thunder 108-105 en Phoenix el 4 de enero.

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