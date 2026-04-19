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Kennard y James guían sorpresiva victoria 107-98 ante Rockets en el 1er juego de los playoffs

ROCKETS-LAKERS
ROCKETS-LAKERS (AP)

Luke Kennard anotó 27 puntos, la mayor cifra de su carrera en playoffs; LeBron James sumó 19 unidades y 13 asistencias; y los diezmados Lakers de Los Ángeles aprovecharon la ausencia por lesión de Kevin Durant para imponerse el sábado 107-98 a los Rockets de Houston en el primer partido de su serie de primera ronda de los playoffs.

Deandre Ayton aportó 19 puntos y 11 rebotes para los Lakers, cuartos preclasificados, que lograron una victoria impresionante sin sus dos máximos anotadores.

Ambos equipos disputaron el primer duelo sin su jugador más importante. Luka Doncic y Austin Reaves están fuera por tiempo indefinido por lesiones desde el 2 de abril, mientras que Durant fue descartado a última hora por una contusión en la rodilla derecha.

Los Ángeles prosperó al atinar el 60,6% de sus tiros y, con una defensa insistente limitó a los Rockets a un 37,6% de acierto.

Alperen Sengun anotó 19 puntos y Jabari Smith Jr. registró 16 unidades y 12 rebotes para los Rockets, que terminaron la temporada regular a un partido de Los Ángeles. Amen Thompson añadió 17 tantos, pero el joven núcleo de Houston arrancó de forma irregular después de convertirse en el claro favorito de esta serie debido a los problemas de lesiones de los Lakers.

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El segundo partido se juega la noche del martes en Los Ángeles.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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