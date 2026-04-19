Kevin Durant se pierde el debut de playoffs de Rockets ante Lakers por lesión de rodilla

Kevin Durant se perderá el partido inaugural de los Rockets de Houston en los playoffs ante los Lakers de Los Ángeles por una lesión de rodilla, lo que deja a ambos equipos sin su máximo anotador para comenzar la serie de primera ronda.

El entrenador Ime Udoka descartó a Durant para el Juego 1 el sábado por la noche, pero los Rockets parecen confiados en que la contusión en la rodilla derecha de Durant no sea un problema a largo plazo.

“Ojalá sea cosa de un solo partido, pero lo probó en el entrenamiento y no se sintió lo suficientemente bien”, comentó Udoka.

Durant chocó rodillas con un compañero durante la práctica del miércoles y fue añadido al parte de lesionados de los Rockets el viernes. El quinto máximo anotador en la historia de la NBA lideró a los Rockets con 26,0 puntos por partido esta campaña, su primera en Houston.

Udoka señaló que la rodilla de Durant está “muy sensible... Cuesta doblarla de ciertas maneras. Supongo que se golpeó en un punto muy incómodo. La tolerancia al dolor es una parte, pero (también) el movimiento limitado”.

Reed Sheppard ocupará el lugar de Durant en el quinteto titular de los Rockets, quintos preclasificados, para el partido inaugural contra los Lakers que juegan sin el campeón anotador de la NBA Luka Doncic y sin el escolta Austin Reaves por tiempo indefinido.

Doncic (isquiotibiales) y Reaves (oblicuo) se lesionaron el 2 de abril. Ambas lesiones suelen tardar varias semanas en sanar, pero Doncic viajó a Europa este mes para recibir tratamiento con la esperanza de volver a la cancha antes.

La ausencia de Durant inyecta algo de esperanza en la intención de los Lakers de mantenerse a la par de los Rockets el tiempo suficiente para que Doncic y Reaves tengan la oportunidad de regresar en la postemporada.

“Vamos a intentar que esta temporada dure lo más posible para poder recuperar a esos muchachos en algún momento”, expresó el viernes el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “No sabemos cuándo será, pero ese es nuestro trabajo. Y el trabajo de ellos es hacer todo lo que puedan para estar en condiciones de volver en algún momento. Puede que no funcione, pero eso es lo que estamos intentando”.

Es el 14.º viaje a los playoffs de la NBA para Durant, de 37 años.

Esta es la cuarta vez que enfrenta a LeBron James, de 41 años, en los playoffs, incluyendo tres finales.

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