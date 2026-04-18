Mitchell anota 32 y Cavaliers vencen 126-113 a Raptors en el Juego 1 del Este

Donovan Mitchell anotó 32 puntos, Max Strus aportó 24 desde la banca y los Cavaliers de Cleveland derrotaron el sábado 126-113 a los Raptors de Toronto en el Juego 1 de su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

James Harden sumó 22 puntos y 10 asistencias, mientras Evan Mobley aportó 17 y siete rebotes para Cleveland, cuarto preclasificado, que será anfitrión del Juego 2 el lunes por la noche.

Mitchell ha anotado al menos 30 puntos en nueve partidos consecutivos de apertura de serie, un récord de la NBA.

RJ Barrett anotó 24 puntos y Scottie Barnes tuvo 21 por los Raptors, que disputaban su primer partido de playoffs desde 2022. Toronto no contó con el base Immanuel Quickley debido a una leve distensión en el tendón de la corva derecho.

Jamal Shead fue titular en lugar de Quickley y anotó 17 puntos, incluidos cinco triples.

El triple de Barrett acercó a los Raptors a 45-41 antes de que Cleveland abriera el marcador con una racha de 27-9 durante el último 1:11 del segundo cuarto y los primeros siete minutos del tercero.

Strus anotó 11 puntos durante ese tramo y encestó sus tres triples, mientras los Cavaliers acertaron 10 de 16 tiros de campo, incluidos 5 de 8 desde más allá del arco.

La mayor ventaja de Cleveland fue de 24 puntos (100-76) con un triple de Sam Merrill a los 13 segundos del cuarto periodo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes