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El doble de 2 carreras de Johnson en la sexta impulsa triunfo de Rockies ante Dodgers

DODGERS-ROCKIES
DODGERS-ROCKIES (AP)

Troy Johnston conectó un doble de dos carreras que puso a su equipo por delante en la sexta entrada y terminó con tres hits para liderar la victoria el sábado 4-3 de los Rockies de Colorado ante los Dodgers de Los Ángeles.

Los Rockies tenían marca de 5-22 contra los Dodgers en las últimas tres temporadas, incluido 3-12 en Coors Field. Los Ángeles venía de ganar 11 de sus 13 partidos anteriores y llegó al sábado con marca de 6-1 en juegos como visitante esta temporada.

Tras permitir tres carreras en las dos primeras entradas, Colorado frenó a la ofensiva más productiva de las Grandes Ligas con 3 entradas y un tercio en blanco de su bullpen. Victor Vodnik permitió dos sencillos en la novena entrada, pero Kyle Tucker elevó un pop al jardín izquierdo para terminar el juego, y Vodnik consiguió su tercer salvamento de la temporada.

Brennan Bernardino (2-0) se acreditó la victoria por los Rockies. Will Klein (1-1), quien permitió el doble de Johnston en la sexta, cargó con la derrota.

TJ Rumfield y Kyle Karros aportaron una carrera impulsada cada uno en el triunfo de Colorado.

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Shohei Ohtani, que por esta noche compartió la ciudad con Lionel Messi, del Inter Miami, y Nikola Jokic, de los Nuggets, conectó un sencillo en la novena entrada para extender a 50 juegos su racha embasándose para empatar con el miembro del Salón de la Fama Willie Keeler en la tercera racha más larga de la franquicia desde 1900.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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