Celtics sorpresa y 76ers renovados, listos para duelo de playoffs del Este

Hace dos años, los Celtics de Boston estaban a punto de iniciar una marcha en los playoffs que terminaría con ellos levantando un récord de 18.º campeonato de la NBA.

Dos años después, Jayson Tatum, una de las piezas centrales de aquel equipo, entra a la postemporada con una perspectiva muy distinta.

“Creo que siento una gratitud como nunca. No es que lo diera por sentado. Pero cuando te quitan algo, simplemente significa un poco más”, señaló Tatum.

La defensa del título de los Celtics se vino abajo hace 48 semanas, después de que Tatum se rompiera el tendón de Aquiles derecho en el Juego 4 de la derrota de Boston ante los Knicks de Nueva York en las semifinales de la Conferencia Este.

Ha pasado poco más de un mes desde el regreso a la cancha del seis veces All-Star, tras quedarse a poco de 10 meses de rehabilitación. Eso, sumado a un equipo de Celtics que rindió por encima de lo esperado y consiguió el segundo puesto de la siembra pese a disputar todos menos 16 partidos sin su estrella, ha vuelto a colocar a Boston en la pelea por el campeonato.

Esa búsqueda comienza el domingo contra unos 76ers de Filadelfia que abrirán la serie sin su pívot Joel Embiid, quien todavía se recupera tras una apendicectomía el 9 de abril.

“Tenemos que ir día a día, no dar nada por sentado y salir listos cada noche”, dijo la estrella de los Celtics Jaylen Brown. Sus mejores registros de carrera en puntos (28,7), rebotes (6,9) y asistencias (5,1) han sostenido al equipo en ausencia de Tatum.

Tatum explicó que la sociedad de nueve años que ha tenido junto a Brown es la razón por la que ha disfrutado de tanto éxito hasta ahora en su carrera.

“Nadie tiene éxito por sí solo. Se necesita un grupo, se necesita una comunidad, y mucho de esto tiene que ver con dónde te seleccionaron en el draft. Los compañeros con los que has ido a la guerra. Así que estoy diez veces agradecido por eso. Lesionarme simplemente hizo que apreciara cada momento”, añadió Tatum.

El resurgimiento de Maxey

Los 76ers también llegan a la postemporada en modo de reflexión.

Tyrese Maxey llamó a Kyle Lowry el mayo pasado e hizo una promesa al veterano base, quien se espera que se retire al final de la temporada.

Sí, los Sixers venían de una campaña de 24 victorias, pero Maxey juró que el equipo volvería a los playoffs.

Tras vencer a Orlando en el partido del play-in, los Sixers efectivamente están de regreso, en gran parte gracias a Maxey. Maxey fue elegido titular del Juego de Estrellas por primera vez esta temporada y cargó a los Sixers durante largos tramos con Embiid fuera por diversas lesiones y Paul George ausente por lesiones y una suspensión de 25 partidos por reprobar una prueba antidopaje.

Maxey tuvo que recordar, después de esa victoria ante Orlando, aquella llamada telefónica.

“Dije que no había ninguna posibilidad de que yo no estuviera en los playoffs el próximo año”, afirmó Maxey.

Maxey, quien esta temporada se convirtió en el líder histórico de triples de los Sixers, fue la tercera opción detrás de Embiid y James Harden la última vez que los Sixers y los Celtics se enfrentaron en los playoffs, en 2023.

Los 76ers tuvieron ventaja de 3-2 en la serie de semifinales contra Boston antes de perder el Juego 6 en casa y ser aplastados en el Juego 7 como visitantes.

“La mentalidad definitivamente es diferente. Quiero decir, en aquel entonces yo seguía atacando y siendo agresivo, pero es una situación distinta. Para mí, van a ser muchas sesiones de video los próximos días. Mucho video, desmenuzarlo, volver al gimnasio probablemente el viernes, trabajar mucho para llegar a mis zonas y a donde me gusta tirar y a donde puedo llegar. Y luego simplemente leer el juego”, sostuvo Maxey.

Debut en playoffs

V.J. Edgecombe está listo para su primer partido de playoffs de la NBA en el mismo escenario de su impresionante debut en la liga.

El novato de los Sixers tuvo una primera temporada sumamente exitosa después de que el equipo lo eligiera con la tercera selección global del draft procedente de Baylor.

Edgecombe anotó 34 puntos en su primer partido como profesional, en la noche inaugural en Boston.

Allen Iverson tenía el récord de los Sixers con 30 puntos en su debut en 1996.

Los 14 puntos de Edgecombe en el primer cuarto también fueron la mayor cantidad registrada en el primer cuarto de un jugador en su primer partido en la NBA. Ese récord lo tenía LeBron James, quien anotó 12 en 2003.

Edgecombe terminó la temporada con un promedio de 16,0 puntos en 75 partidos.

Edgecombe clavó una volcada sobre —y se encaró con— Jalen Suggs para poner el marcador 73-62 en el partido del play-in. A Edgecombe le señalaron una falta por provocación y los árbitros tuvieron que separar a los equipos.

Los aficionados de los Sixers enloquecieron, tal como lo han hecho toda la temporada con Edgecombe.

“Me encantan los aficionados de Philly, hermano. Voy a ser totalmente honesto, fue ensordecedor. La intensidad, el contacto físico, fue genial. Ese es el tipo de partido para el que vivo. Físico, con la afición metida. No podría pedir una mejor experiencia, como, de debut en playoffs, más o menos. Fue genial. Disfruté cada momento”, expresó Edgecombe.

___

El redactor deportivo de AP Dan Gelston en Philadelphia contribuyó a este informe.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes