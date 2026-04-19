Corbin Carroll pega grand slam en la octava en triunfo 6-2 de Diamondbacks sobre Azulejos

Corbin Carroll conectó un grand slam para desempatar el juego en la octava entrada y los Diamondbacks de Arizona vencieron el sábado 6-2 a los Azulejos de Toronto para su cuarta victoria consecutiva.

El venezolano Ildemaro Vargas abrió la octava con un sencillo contra el relevista Jeff Hoffman (1-2), ampliando a 17 juegos su racha de hits —la más larga de las Grandes Ligas— que se remonta a la temporada pasada.

Alek Thomas siguió con un sencillo y el dominicano Ketel Marte recibió una base por bolas de cuatro lanzamientos. Carroll conectó entonces el cuarto grand slam de su carrera y su tercer cuadrangular de la temporada, un batazo al jardín izquierdo-central con cuenta de 3-1.

El venezolano Juan Morillo (1-1) lanzó 1 1/3 entradas para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas.

El cubano Lourdes Gurriel regresó a la alineación de los Diamondbacks por primera vez desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 1 de septiembre. El jardinero izquierdo se fue de 4-0 y puso out a Myles Straw cuando intentaba convertir un sencillo en doble para cerrar la cuarta entrada de Toronto.

Los Azulejos empataron en la sexta después de que una decisión revertida mantuviera viva la entrada. Con el dominicano Eloy Jiménez en primera y un out, el venezolano Andrés Giménez pegó un rodado a primera para una aparente doble matanza. Pero la repetición mostró que el campocorto dominicano Geraldo Perdomo estaba fuera de la almohadilla en segunda. Kazuma Okamoto siguió con un sencillo productor de dos outs para empatar el juego 2-2 y sacar a Zac Gallen.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes