El exjugador de la NFL Antonio Brown se declara no culpable de intento de asesinato en Miami

El exjugador de la NFL Antonio Brown regresó el martes a Miami para enfrentar un cargo de intento de asesinato derivado de un tiroteo en mayo y su abogado presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre.

Los registros de la cárcel en el condado de Essex, Nueva Jersey, muestran que Brown fue liberado a última hora de la mañana del martes para ser trasladado a Florida. El exreceptor All-Pro había renunciado a la extradición a Florida desde Nueva Jersey, donde fue llevado tras su arresto en Dubái.

El abogado de Brown, Mark Eiglarsh, dijo en un correo electrónico que ya presentó una declaración escrita de no culpabilidad por el cargo de intento de asesinato. Eiglarsh comentó que Brown podría presentarse frente a un tribunal de Miami tan pronto como el miércoles por la mañana para una audiencia de fianza.

Según la orden de arresto, se acusa a Brown de haber tomado una pistola de un miembro del personal de seguridad después de un combate de boxeo de celebridades el 16 de mayo y de haber disparado dos tiros hacia un hombre con el que había tenido una pelea a puñetazos anteriormente. La víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, dijo a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

Eiglarsh afirmó que Brown simplemente se estaba protegiendo de una persona con la que había tenido problemas antes.

"Las acciones que se vio obligado a tomar fueron únicamente en defensa propia contra el comportamiento violento de la supuesta víctima. Brown fue atacado esa noche y actuó dentro de su derecho legal para protegerse", expresó Eiglarsh.

Brown no fue arrestado inmediatamente esa noche porque inicialmente la policía no identificó a Nantambu como una víctima. No fue hasta el 21 de mayo que Nantambu dio una declaración completa sobre el incidente a la policía e identificó a Brown como el tirador, según el affidavit.

Basado en sus publicaciones en redes sociales, Brown había estado viviendo en Dubái durante varios meses. En una publicación en redes sociales después del altercado, Brown dijo que se estaba defendiendo porque fue "atacado por múltiples individuos que intentaron robarme mis joyas y causarme daño físico".

Un cargo de intento de asesinato en segundo grado en Florida conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y hasta una multa de 10.000 dólares en caso de condena.

Brown, quien pasó 12 años en la NFL, fue un receptor All-Pro que jugó por última vez en 2021 para Tampa Bay, pero pasó la mayor parte de su carrera con Pittsburgh. En su carrera, Brown tuvo 928 recepciones para más de 12.000 yardas y 88 touchdowns totales contando devoluciones y un pase. Fue seleccionado siete veces para el Pro Bowl.

Brown ha enfrentado varios problemas legales a lo largo de los años. Anteriormente había sido acusado de agresión a un conductor de camión de mudanzas, varios cargos de violencia doméstica, incumplimiento de pago de manutención infantil y otros incidentes.

Durante un juego de 2021 con Tampa Bay contra los Jets de Nueva York, Brown se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes y salió corriendo del campo, lo que llevó a su liberación por parte de los Buccaneers y efectivamente puso fin a su carrera.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes