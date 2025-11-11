La NFL sigue siendo un éxito internacional mientras expande su presencia global

El lote inicial de entradas para el primer partido de la temporada regular de la NFL en Madrid se agotó en cuestión de horas. Cerca de 700.000 personas intentando conseguir un asiento para ver a los Dolphins de Miami jugar contra los Commanders de Washington el domingo en el icónico Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Para el primer partido en Irlanda, los organizadores dijeron que alrededor de 600.000 dispositivos digitales se conectaron para intentar comprar entradas para el partido de los Steelers de Pittsburgh contra los Vikings de Minnesota en el famoso Croke Park de Dublín.

La demanda ha sido igualmente alta en otras ciudades que han albergado partidos en los últimos años, y más países se han acercado a la NFL. Un funcionario de la NFL dice que "probablemente no pasa un día" sin que una ciudad exprese su interés en potencialmente albergar un partido.

Las ciudades anfitrionas han tratado los partidos como un Super Bowl, con una serie de eventos promocionales y actividades para los fanáticos planificadas en las semanas previas y artistas de alto perfil actuando en el medio tiempo. Han generado un gran interés entre los fanáticos locales y han atraído a seguidores de países europeos cercanos, permitiendo a las ciudades anfitrionas ganar financieramente y en visibilidad.

Mini Super Bowls

Gerrit Meier, director general y jefe de NFL International, dijo que los organizadores llegaron al partido en Dublín en septiembre con "una verdadera sensación de un mini Super Bowl llegando a la ciudad".

Hubo experiencias de la NFL, tiendas en lugares icónicos, y murales y proyecciones de luces visibles en toda la ciudad irlandesa. Actividades similares estaban siendo promovidas para el partido inaugural de España en Madrid.

El artista Daddy Yankee y el productor argentino Bizarrap están programados para actuar en el medio tiempo en Madrid. El cantante británico Myles Smith fue la estrella en el medio tiempo en Dublín, mientras que la artista ganadora del Grammy Karol G actuó en Sao Paulo en septiembre. El nominado al Grammy Kid Laroi encabezó el cartel para el primer partido de temporada regular en Berlín la semana pasada, mientras que los partidos en Londres incluyeron espectáculos de la cantante británica Raye y el rapero británico Giggs.

Más partidos en el extranjero que nunca

Los tres partidos jugados en Londres esta temporada llevaron el total a 42 partidos desde 2007. La liga ha estado expandiéndose agresivamente en los últimos años, y los siete partidos jugados internacionalmente esta temporada son los más que ha tenido la NFL. El próximo año, añadirán a Australia y Río de Janeiro, Brasil.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha reiterado que la liga planea aumentar el número de partidos internacionales hasta un punto en el que cada equipo juegue un partido en el extranjero cada año. Dijo en septiembre que la NFL también quiere jugar en Asia.

"Probablemente no pasa un día en el que alguien de nuestro equipo internacional no reciba un acercamiento de una ciudad o entidad interesada en trabajar con la NFL y potencialmente albergar un partido", dijo Peter O'Reilly, vicepresidente de la NFL a cargo de asuntos internacionales. "Hay un interés muy fuerte. Creo que las ciudades han visto cómo es albergar un partido, y la visibilidad que trae, así como el imán que es para personas de esa región, y más ampliamente, de todo el mundo para venir".

Impacto económico

El impacto económico estimado para Londres desde que se jugó el primer partido allí en 2007 alcanzó 2.600 millones de dólares. La primera vez que la NFL jugó en Alemania en 2022, el impacto económico fue de más de 80 millones de dólares para el área de Múnich, y España espera cifras similares, según algunas estimaciones locales.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo que era "un gran honor que una competición con el prestigio de la NFL" eligiera a Madrid como anfitrión.

"Esto es un motivo de gran orgullo para nosotros, para los aficionados del Real Madrid, para los ciudadanos de Madrid y para los españoles", dijo Pérez cuando se anunció el partido. "Estamos convencidos de que la ciudad y nuestro estadio están listos para ser parte de uno de los mayores espectáculos del mundo".

Más de 60 partidos de temporada regular se habrán jugado en el extranjero hasta esta temporada, con Londres, Múnich, Frankfurt, Sao Paulo, Ciudad de México, Madrid, Berlín, Dublín y Toronto como anfitriones.

"Nuestro histórico primer partido en Madrid es un paso muy emocionante en la historia de la liga", dijo el gerente de país de la NFL para España, Rafa de los Santos, a The Associated Press. "Más allá de jugar partidos internacionales y expandir nuestra presencia global, queremos crecer nuestra presencia en mercados clave alrededor del mundo durante todo el año, acercando a más fanáticos globalmente a nuestro juego, nuestros clubes y nuestros jugadores".

Impulso global

O'Reilly dijo que la liga está emocionada por el creciente impulso global y los propietarios "continúan priorizando el crecimiento global" y trabajan para establecer una base estratégica "a lo largo de la liga para convertirse en una verdadera propiedad deportiva global".

"Ahora estamos en un estado donde los equipos están muy interesados en levantar la mano para jugar en ciertos mercados, especialmente donde tienen derechos de mercado global, y estamos escuchando de más y más países y ciudades que están interesados en ser parte de este mapa de ruta de partidos internacionales", dijo O'Reilly.

La liga recientemente expandió su Programa de Mercados Globales, que otorga a los equipos derechos de marketing internacional para construir conciencia de marca y afición más allá de Estados Unidos. Ahora los 32 equipos participan en el programa en 21 mercados internacionales, en comparación con 25 clubes en 19 mercados en 2024.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes