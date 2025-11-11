Vålerenga vence 1-0 a la Roma en su primer triunfo en la Liga de Campeones femenina

Stine Brekken anotó y Vålerenga se mantuvo firme para vencer el martes 1-0 a la Roma, la primera victoria del club noruego en la Liga de Campeones Femenina.

La Roma comenzó mejor antes de que las visitantes ganaran confianza, con Sara Hørte golpeando el poste con un cabezazo desviado a los 34 minutos.

Brekken, una centrocampista de 20 años, anotó seis minutos después cuando eludió a una defensora con un giro inteligente y avanzó superando al resto de la defensa antes de disparar el balón al ángulo superior izquierdo.

Vålerenga perdió sus dos primeros partidos en la competición de esta temporada, 1-0 contra el Manchester United y 2-1 en casa ante el Wolfsburgo, y sacó un empate en su aparición anterior la temporada pasada.

El Lyon, ocho veces campeón del torneo, y el poderoso equipo alemán Wolfsburgo se enfrentan más tarde por undécima vez, mientras que el Real Madrid recibe al Paris FC, y el Chelsea juega contra el debutante austriaco del torneo St. Pölten.

