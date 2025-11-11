Wiggins anota un alley-oop en la prórroga y da la victoria al Heat 140-138 sobre los Cavaliers

Andrew Wiggins realizó una clavada alley-oop en el último segundo de la prórroga, y el Heat de Miami venció 140-138 a los Cavaliers de Cleveland en un emocionante partido de ida y vuelta la noche del lunes.

Norman Powell anotó 33 puntos, el mexicano Jaime Jaquez Jr. sumó 22 unidades, 13 rebotes y siete asistencias desde la banca para el Heat. Wiggins consiguió 23 para Miami, que contó con un juego de 14 puntos y 20 rebotes de Kel’el Ware.

Donovan Mitchell tuvo 28 tantos, 15 rebotes y ocho asistencias para Cleveland, incluyendo un triple para empatar el juego con 0,4 segundos restantes en la prórroga, antes de que Wiggins recibiera un pase de Nikola Jovic para el tiro ganador.

Cleveland obtuvo 23 puntos de De’Andre Hunter y un esfuerzo de 21 tantos y diez rebotes de Evan Mobley.

El Heat tiene un récord de 5-0 en casa por tercera vez en la historia de la franquicia, uniéndose a las temporadas 2012-13 (cuando Miami ganó el título de la NBA) y 2019-20 (cuando Miami perdió en las Finales de la NBA).

Fue el primer encuentro entre los equipos desde el cuarto juego de su serie de primera ronda de la Conferencia Este la temporada pasada, cuando Cleveland ganó 138-83 para completar una barrida con un margen total de victoria de 122 puntos. Fue la serie de postemporada más desigual, en términos de margen, en la historia de la NBA.

