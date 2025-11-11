Mike Kafka podría tener que decidir sobre el quarterback tras asumir como coach interino de Giants

Mike Kafka podría tener una decisión importante que tomar esta semana después de asumir como head coach interino de los Giants de Nueva York tras el despido de Brian Daboll el lunes.

Jaxson Dart dejó la derrota de los Giants el domingo en Chicago después de sufrir una conmoción cerebral, y no está claro si el quarterback novato estará disponible para enfrentar a Green Bay el fin de semana. Si no, Kafka, su equipo y la oficina principal tendrán que elegir entre Russell Wilson y Jameis Winston.

Wilson firmó para ser el mariscal de campo titular y mantuvo esa posición durante los entrenamientos de primavera y el campamento de entrenamiento, así como en los primeros tres juegos de la temporada. Ha sido el suplente desde que Daboll lo dejó en la banca en favor de Dart después de un arranque de 0-3.

El jugador, que pronto cumplirá 37 años, completó tres de siete intentos de pase para 45 yardas y fue capturado dos veces en su aparición de relevo contra los Bears. Los Giants desperdiciaron otra ventaja tardía, pasando de estar arriba 17-7 a perder 24-20.

"Fue bueno estar de vuelta allí con los muchachos, luchando y todo eso", dijo Wilson a los periodistas después. "Teníamos toda la confianza del mundo. Solo tenemos que, colectivamente —ofensiva, defensiva y equipos especiales— terminar el juego".

Winston, quien acordó términos con Nueva York en un contrato de dos años en marzo, unos días antes de que Wilson firmara y un mes antes de la selección de Dart, comenzó siete juegos la temporada pasada para Cleveland. Se espera que sea el suplente en 2026, aunque esa decisión la tomará el gerente general Joe Schoen —quien parece estar seguro dado el voto de confianza que recibió— y el entrenador a tiempo completo que contrate.

Qué funciona

Younghoe Koo fue efectivo en goles de campo cortos de 32 y 19 yardas y acertó sus dos intentos de punto extra. Podría tener un trabajo permanente dadas las dudas sobre lesiones que continúan persiguiendo a Graham Gano.

Necesita ayuda

Los Giants no parecen poder mantener una ventaja, y el último colapso le costó el trabajo a Daboll. El mes pasado, se convirtieron en el primer equipo desde 2003 en perder después de estar arriba por 18 o más puntos con seis minutos restantes, terminando una racha de 1.686 juegos de temporada regular y playoffs ganando en la situación en la que estaban en Denver el 19 de octubre.

