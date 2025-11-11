El gobernador de Missouri sugiere un techo retráctil si los Chiefs renuevan el Estadio Arrowhead

Mientras los Chiefs de Kansas City consideran si renovar el Estadio Arrowhead o jugar en un nuevo estadio con una cúpula en Kansas, el gobernador de Missouri, Mike Kehoe, sugirió el martes una posible mezcla de los dos conceptos con el objetivo de mantener al equipo en su estado.

Kehoe, quien ha estado en conversaciones regulares con los ejecutivos de los Chiefs, dijo que no ha habido conversaciones sobre la construcción de un estadio con cúpula tradicional en Missouri. Pero eso no significa que no puedan implementar otro tipo de techo sobre el conocido hogar de los Chiefs.

"Hay algunas mejoras arquitectónicas interesantes que se pueden hacer en Arrowhead que podrían proteger todo tipo de clima sin ser una cúpula completa", dijo el martes Kehoe a The Associated Press. "Yo diría, miren algunas de las estructuras que están en Europa que pueden tener algún tipo de dispositivo de tela que lo cubra".

Kehoe viajó en noviembre del 2023 a Alemania para el partido de los Chiefs y Dolphins en el Deutsche Bank Park de Frankfurt, que se inauguró en 1925, pero ha sido renovado numerosas veces. Ahora, el hogar del Eintracht Frankfurt tiene una membrana de techo flexible y translúcida sostenida por cables que se puede abrir o cerrar dependiendo del clima.

Pero implementar una cubierta similar no es seguro, advirtió Kehoe, pero podría ser una forma de preservar su famoso entorno al aire libre mientras se proporciona una opción similar a la de un interior que a menudo se prefiere para eventos importantes, como un Super Bowl.

A los fanáticos de los Chiefs "les gusta lo rudo y salir al exterior", dijo Kehoe. "Así que creo que el grupo de propietarios se da cuenta de que la base de fanáticos disfruta del entorno en el que están y les encantaría continuar con una experiencia de legado en Arrowhead".

Los Chiefs declinaron abordar la idea Kehoe tras ser contactados el martes por la AP, refiriéndose en cambio a los comentarios hechos por el presidente Clark Hunt a los reporteros locales antes de que el equipo jugara contra los Commanders de Washington hace unas semanas. En ese momento, Hunt dijo que el club fundado por su difunto padre, Lamar Hunt, todavía estaba considerando opciones a ambos lados de la línea estatal Kansas-Missouri.

"No diría que estamos en el limbo. Los proyectos de estadios avanzan a su propio ritmo", dijo Hunt. "Hemos aprendido a lo largo de los años que realmente no puedes forzarlos a ir más rápido, incluso si quieres. Y por eso es importante para nosotros seguir trabajando en ambas opciones".

Los Chiefs y los Reales de Kansas City han jugado durante más de 50 años en estadios adyacentes en el condado de Jackson, Missouri. Pero esos contratos de arrendamiento expiran en enero del 2031, y las dos franquicias han estado trabajando en planes futuros.

Los votantes en el condado de Jackson rechazaron contundentemente el año pasado una extensión del impuesto sobre las ventas locales que habría ayudado a financiar una renovación de 800 millones de dólares al Arrowhead y un distrito de estadios de 2.000 millones para los Reales en el centro de Kansas City. En septiembre, los votantes destituyeron abrumadoramente al Ejecutivo del Condado Frank White en parte debido a su postura sobre el proyecto.

Desde la derrota del impuesto sobre las ventas, los Chiefs y los Reales han seguido planes separados, aunque cada uno está considerando opciones en Kansas y Missouri. Los Reales han dejado claro que no jugarán en el Estadio Kauffman después de que expire el contrato actual.

Kehoe dijo que planea reunirse el miércoles con el nuevo Ejecutivo del Condado de Jackson, Phil LeVota, quien también ha estado en conversaciones con los Chiefs. Probablemente se necesitará otra votación pública local para ayudar a financiar cualquier renovación de Arrowhead, dijo Kehoe.

"Lo que el condado de Jackson termine haciendo en respuesta para asegurarse de que los Chiefs se queden en Missouri es un componente clave para lo que vamos a hacer", dijo Kehoe.

El año pasado, los legisladores en Kansas autorizaron bonos para cubrir hasta el 70% del costo de nuevos estadios para intentar atraer a los Chiefs y los Royals a su estado. Los legisladores de Missouri respondieron en una sesión especial en junio autorizando bonos que cubren hasta el 50% del costo de estadios nuevos o renovados, además de hasta $50 millones en créditos fiscales para cada estadio y ayuda no especificada de los gobiernos locales.

Los Chiefs dijeron en ese momento que, si eligen quedarse en Missouri, emprenderían una renovación de $1.15 mil millones del Arrowhead Stadium. Pero el equipo no ha publicado detalles específicos de lo que esas renovaciones podrían implicar.

"Si seguimos la opción de renovación, existe la posibilidad de que estemos en una boleta el próximo año", dijo Hunt el mes pasado.

El escritor de Associated Press Dave Skretta contribuyó desde Kansas City, Missouri.

