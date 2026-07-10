Eduardo Valencia agradece a su familia y honra a Venezuela tras jonrón en su primer turno

Eduardo Valencia hizo historia para los Tigres de Detroit, se emocionó al agradecer a su familia y a su país natal, Venezuela, sacudido por terremotos, y luego celebró después del juego con un abrazo de su esposa en el terreno.

El receptor de 26 años se convirtió en el décimo jugador de Detroit en conectar un jonrón en su primera aparición al plato en su carrera, ayudando a los Tigres a una victoria de 4-1 sobre los Atléticos la noche del jueves, que completó una barrida de la serie.

“Estaba esperando mucho esto, por mi familia, por Venezuela, y estoy muy emocionado”, afirmó Valencia mientras se le quebraba la voz y contenía las lágrimas durante una entrevista en el terreno en la transmisión de los Tigres después del juego.

Valencia fue ascendido desde Triple-A Toledo más temprano en el día, mientras el receptor All-Star Dillon Dingler se recupera de una contusión en la mano derecha. Valencia entró como bateador emergente por Kerry Carpenter en la séptima entrada contra Hogan Harris y conectó un batazo de 425 pies al jardín central para cerrar la anotación de Detroit.

“Solo estaba pensando, como que estaba tratando de pegarle con contacto. Conseguir un buen lanzamiento, estar lo más calmado que pueda. Estaba muy emocionado”, comentó Valencia.

Es el primer jugador de los Tigres en conectar un jonrón en su primer turno al bate en las Grandes Ligas desde Akil Baddoo el 4 de abril de 2021.

El oriundo de Valencia, Venezuela, señaló al cielo y se golpeó el pecho mientras recorría las bases con una enorme sonrisa; luego apuntó hacia su esposa en las gradas e hizo un símbolo de corazón con las manos. Más tarde le dio un gran abrazo después del juego.

Valencia también pensó en sus padres, que no pudieron hacer el viaje para ver su debut, y en el pueblo de Venezuela, que se recupera de un inusual doble terremoto el 24 de junio que dejó al menos 920 muertos y otros 3.360 heridos, según informaron las autoridades. Se teme que haya muchos más fallecidos.

“Esto es para todo el pueblo de Venezuela”, expresó Valencia sobre su gran debut al agradecer a su familia y a sus entrenadores. “Me lo dieron todo”.

Luego, un par de compañeros felices de Valencia le vaciaron un balde de agua encima mientras los aficionados que quedaban en las gradas aplaudían.

Valencia, quien se mantuvo en el juego como bateador designado de los Tigres después de su jonrón, recibió un pelotazo de Mark Leiter Jr. en su segunda aparición al plato.

Los Tigres firmaron a Valencia en 2018, cuando tenía 18 años, y disputó 439 juegos a lo largo de más de ocho temporadas en las ligas menores antes de debutar en las Grandes Ligas la noche del jueves. No llegó al nivel de Triple-A sino hasta el año pasado, cuando jugó 50 partidos con Toledo, y luego participó en 76 encuentros esta temporada.

“Quiero decir, esto es muy emocionante. Solo estoy tratando de ayudar al equipo a ganar. ... Estuve esperando mucho (tiempo) este momento. Es muy emocionante. ... No puedo hablar ahora mismo”, manifestó Valencia.

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