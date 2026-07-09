Medias Rojas vencen 5-0 a los Medias Blancas para su quinta victoria consecutiva

Jake Bennett permitió cuatro hits en siete entradas, Tsung-Che Cheng tuvo su primer juego con múltiples carreras impulsadas y los Medias Rojas de Boston vencieron 5-0 a los Medias Blancas de Chicago la noche del miércoles para su quinta victoria consecutiva.

Boston ganó 10 de 12 y 13 de sus últimos 18.

Bennett (4-3) ha permitido más de dos carreras apenas dos veces en ocho aperturas. Ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

Cheng bateó un sencillo productor en la tercera entrada para darle a los Medias Rojas una ventaja de 1-0, y Ceddanne Rafaela remolcó a Cheng dos bateadores después.

Anthony Seigler anotó gracias a un lanzamiento descontrolado de Davis Martin (9-4), pero Seigler salió del juego tras una colisión con el receptor Kyle Teel en el plato.

El venezolano Willson Contreras, quien se comprometió a participar en el Derby de Jonrones antes del juego, también abandonó el partido por una lesión. Se pegó un foul en el pie izquierdo; al principio se mantuvo en el juego, pero fue retirado con un out en la parte baja de la tercera.

Carlos Narváez, también de Venezuela, conectó un sencillo impulsor propio y Cheng sumó su segunda carrera producida de la noche en la cuarta.

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