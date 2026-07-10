Valencia pega jonrón en su 1er turno en triunfo de Tigres 4-1 sobre Atléticos

El venezolano Eduardo Valencia se convirtió en el décimo jugador de Detroit en conectar un jonrón en su primera aparición al plato en las Grandes Ligas, el dominicano Framber Valdez lanzó siete entradas y los Tigres vencieron la noche del jueves por 4-1 a los Atléticos para barrer la serie.

Valencia entró como bateador emergente en la séptima entrada ante Hogan Harris y conectó un batazo de 425 pies por el jardín central para cerrar la cuenta y ayudar a los Tigres a asegurar su tercera victoria consecutiva en series. El receptor de 26 años fue ascendido el jueves desde Triple-A Toledo, mientras el también receptor Dillon Dingler se recupera de una contusión en la mano derecha.

Valdez (5-6) logró un máximo de temporada de nueve ponches, al permitir una carrera con tres hits. Kyle Finnegan trabajó la octava, y Kenley Jansen la novena para su 11mo salvamento.

Detroit ha ganado cinco seguidos y tiene marca de 21-12 desde el 1 de junio. Los Tigres se han acercado a 4 1/2 juegos del primer lugar en la Central de la Liga Americana.

Jake Rogers y Zach McKinstry también conectaron jonrones por Detroit.

Jack Perkins (2-5) permitió tres carreras con dos hits en tres entradas por los Atléticos.

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