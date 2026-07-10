Langford gana en la novena y Rangers vencen a Angelinos tras dilapidar 5 carreras

Wyatt Langford conectó un batazo contra la pared del jardín izquierdo para remolcar al mexicano Alejandro Osuna en la novena entrada, lo que impulsó a Texas a una victoria la noche del jueves por 7-6 sobre los Angelinos de Los Ángeles, después de que los Rangers desperdiciaran una ventaja de cinco carreras.

Osuna abrió la novena con un sencillo y avanzó a segunda con el toque de sacrificio del bateador emergente Nicky Lopez. Langford conectó una recta de 1-1 del ex cerrador de Texas Kirby Yates (0-4) por encima de la cabeza de Jose Siri para el sencillo de la victoria.

Cole Winn (4-2) retiró a Adell con una línea fuerte al jardín central para terminar la novena, con la potencial carrera de la ventaja en tercera, después de reemplazar al cerrador All-Star Jacob Latz, quien lanzó 1 2/3 entradas en su primera aparición en nueve días.

Nathan Eovaldi ponchó a 10, su cifra más alta de la temporada, para Texas, pero no consiguió la victoria por quinta apertura consecutiva, lo que le habría dado 10 triunfos.

Peyton Gray relevó a Eovaldi y permitió un sencillo de dos carreras de Nolan Schanuel, quien tuvo cuatro hits, y un sencillo productor del cubano Jorge Soler.

Brandon Nimmo, el dominicano Ezequiel Duran y Justin Foscue conectaron jonrones para Texas en las primeras cuatro entradas ante Reid Detmers.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes