Los Tigres vencen 6-1 a los Atléticos para su 4ta victoria consecutiva

Jake Rogers y Spencer Torkelson conectaron jonrones y los Tigres de Detroit ganaron su cuarto juego consecutivo al vencer 6-1 a los Atléticos la noche del miércoles.

Troy Melton (5-1) permitió una carrera sucia con cuatro imparables y una base por bolas en 5 1/3 entradas. Ponchó a nueve mientras los Tigres ganaban por séptima vez en ocho juegos.

Jeffrey Springs (3-9) cargó con la derrota por los Atléticos, que perdieron cinco seguidos y nueve de 10. Permitió seis carreras en 4 1/3 entradas para caer a 0-9 en sus últimas 15 aperturas.

Cada equipo perdió a un All-Star en la segunda entrada. El primera base de los Atléticos Nick Kurtz salió debido a una enfermedad, y el receptor de los Tigres Dillon Dingler abandonó el juego después de ser golpeado en su mano de lanzar por un foul tip.

Los Tigres llenaron las bases con un out en la primera y Riley Greene les dio la ventaja con un sencillo impulsor de una carrera antes de que Springs retirara a los siguientes dos bateadores.

Detroit amplió su ventaja en la segunda. Rogers, bateando como emergente por Dingler, conectó su segundo jonrón de la temporada para poner la pizarra 3-0.

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