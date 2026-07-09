Alan Roden pega el hit de la victoria y los Mellizos superan 6-5 a Guardianes

Alan Roden conectó un sencillo productor de la carrera de la victoria en la novena entrada y los Mellizos de Minnesota vencieron 6-5 a Cleveland la noche del miércoles para lograr su cuarta victoria consecutiva sobre los Guardianes.

Los Mellizos ganaron cuatro seguidos y cinco de seis en total.

Roden pegó dos sencillos e impulsó dos carreras. Kody Clemens se fue de 4-3 con un doble y una carrera producida, y Brooks Lee conectó dos sencillos e impulsó un par de carreras.

El venezolano Yoendrys Gómez (1-0) lanzó una novena entrada sin permitir carreras para conseguir su primera victoria de la temporada.

Brayan Rocchio, de Venezuela, y Rhys Hoskins conectaron jonrones por los Guardianes.

Chase DeLauter conectó un sencillo para abrir la cuarta entrada antes de que Rocchio pegara un jonrón de 401 pies ante el abridor de los Mellizos, Connor Prielipp. Hoskins siguió con un cuadrangular solitario, su segundo juego consecutivo con vuelacercas.

Pero los Mellizos respondieron en la parte baja del episodio.

Lee, Clemens y Josh Bell conectaron sencillos para llenar las bases sin outs. Lee anotó cuando Royce Lewis recibió base por bolas; Luke Keaschall siguió con un elevado de sacrificio que remolcó a Clemens, y Roden añadió un sencillo productor que puso el juego 3-3.

Kahlil Watson, de Cleveland, recibió base por bolas en cuatro lanzamientos para abrir la séptima y luego se robó la segunda base antes de que Steven Kwan recibiera pasaporte. DeLauter conectó un sencillo e impulsó a Watson, y Kwan anotó con un toque de sacrificio de Rocchio.

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