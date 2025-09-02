Dwight Howard: una carrera como pocas, el Salón de la Fama del Baloncesto lo espera

Todo lo que Dwight Howard insta a sus detractores a hacer es esto: mirar los números. Ellos cuentan la historia, insiste. Promedió 15.7 puntos y 11.8 rebotes por partido. Solo otros 13 jugadores en la historia de la NBA han registrado esos números a lo largo de su carrera.

Todos ellos ingresaron al Salón de la Fama.

"Entonces, ¿por qué no yo?" preguntó Howard.

Ya no tiene que hacerse esa pregunta.

Howard, quien todavía está molesto, y algunos dirían con razón, por haber sido dejado fuera del equipo del 75 aniversario de la NBA que se dio a conocer hace casi cuatro años, no fue pasado por alto para el mayor honor individual que se le puede otorgar a un jugador. Este fin de semana ingresa al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, el colofón de una carrera en la que fue ocho veces All-Star, cinco veces campeón de rebotes, dos veces campeón de tiros bloqueados y el único jugador en ganar el premio al jugador defensivo del año en tres temporadas consecutivas.

"Estoy más orgulloso del hecho de que he tenido longevidad, y he podido jugar tanto tiempo como he podido jugar y mantenerme tan saludable como lo he hecho", dijo Howard. "Y quiero que la gente diga que una cosa sobre mí es que siempre iba a dar lo mejor de mí, un esfuerzo del 100%. Pueden decir: 'No importa lo que sea, él va a dar todo lo que tiene'".

Howard es uno de los dos homenajeados dobles este fin de semana; él y Carmelo Anthony ingresan al Salón de la Fama por sus logros individuales y nuevamente como parte del equipo de baloncesto olímpico de Estados Unidos de 2008 apodado el "Equipo de Redención" después de ganar el oro en los Juegos de Beijing ese verano.

También ingresan al Salón este fin de semana: las grandes del baloncesto femenino Sue Bird, Maya Moore y Sylvia Fowles, el socio gerente general de Miami Heat, Micky Arison, el veterano árbitro de la NBA Dan Crawford y el entrenador de los Chicago Bulls, Billy Donovan, ganador de dos títulos de la NCAA cuando entrenaba en Florida.

"Es una gran clase", dijo Sean Ford, director del equipo nacional masculino de USA Basketball.

Howard es décimo en la lista de rebotes de todos los tiempos de la NBA, decimotercero en la lista de tiros bloqueados. Es uno de los cuatro jugadores con tres premios DPOY, solo detrás de los ganadores de cuatro veces Dikembe Mutombo, Ben Wallace y Rudy Gobert. Y consiguió su único anillo de la NBA en 2020, cuando los Lakers de Los Ángeles vencieron al Heat de Miami en las finales de la burbuja.

Solo otro jugador, Elvin Hayes, terminó su carrera en la NBA promediando tantos puntos, rebotes y tiros bloqueados como lo hizo Howard. Los bloqueos no se convirtieron en una estadística oficial hasta 1973, pero independientemente, los números mostraron que Howard era una apuesta segura para que el salón en Springfield, Massachusetts, lo llamara.

"Fue absolutamente ridículo que no hiciera el Top 75", dijo Stan Van Gundy, el entrenador de Howard durante mucho tiempo en Orlando, cuando se dio a conocer ese equipo del 75 aniversario.

Howard y Van Gundy no siempre estuvieron de acuerdo. En este punto, están en sintonía.

"Me preguntaba si alguna vez iba a entrar al Salón de la Fama después de lo del Top 75, porque simplemente parecía que, en cuanto a mi baloncesto, realmente no he recibido tanto respeto por mis años en la liga", dijo Howard. "Fue un poco difícil. Pero luego, una vez que recibí la llamada, pensé: 'Vaya, esto está aquí'".

El desaire del equipo del 75 aniversario podría surgir en el discurso que Howard planea dar este fin de semana. Si este discurso es como el que dio a principios de este año cuando fue incluido en el Salón de la Fama del Orlando Magic —pasó sus primeras ocho temporadas en la NBA con el Magic, casi sin perder un juego después de que lo eligieron como el número uno en el draft de 2004—, esperen algunas risas y algunas lágrimas. A Howard no le importa mostrar sus emociones.

El Salón tampoco lo hizo esperar. Howard fue votado en su primer año de elegibilidad.

"Está sucediendo. Soy yo entrando al Salón de la Fama, siendo incluido en el Salón de la Fama como jugador y luego siendo incluido en el Salón de la Fama como olímpico", dijo Howard. "Es como un doble golpe, pero en el buen sentido."

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.