Jonas Vingegaard recupera el liderato de la Vuelta a España mientras Jay Vine gana su segunda etapa

En una jornada marcada por la polémica en torno a su compañero Juan Ayuso, Jay Vine, del UAE Team Emirates-XRG, le dio motivos de celebración a su equipo al conquistar su segunda victoria de etapa en la Vuelta a España de este año.

El australiano lanzó un ataque a cinco kilómetros de la cima y conquistó la 10ª etapa, sumando así su segunda victoria tras la lograda en la 6.ª etapa. Al mismo tiempo, el máximo favorito, Jonas Vingegaard, recuperó el maillot rojo de líder de la clasificación general.

La atención antes de la etapa se había centrado en Ayuso, tras la polémica por su negativa a colaborar con su compañero Joao Almeida —tercero en la general, a 38 segundos de Vingegaard— pese a contar con la energía suficiente para pelear por la victoria en la séptima etapa.

La tensión aumentó cuando el lunes, en el día de descanso, el equipo sorprendió al anunciar que el ciclista español dejará la escuadra al final de la temporada y pondrá fin de manera anticipada a un contrato de larga duración, tres años antes de lo previsto.

El martes por la mañana, Juan Ayuso declaró a los medios que la dirección del equipo estaba “intentando dañar” su reputación y su imagen al difundir la noticia en ese momento, y acusó a la escuadra de ser “una dictadura”.

Con ese trasfondo, todas las miradas se concentraron en el equipo durante la 10.ª etapa, un recorrido de 175,3 kilómetros entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua. Pese a la tensión, Ayuso tomó la salida y se mantuvo en labores de apoyo para Joao Almeida.

Más adelante, Jay Vine alcanzó y superó al español Pablo Castrillo en la subida final, y al cruzar la meta celebró levantando dos dedos, en alusión a su segunda victoria de etapa en esta edición de la Vuelta.

El ciclista australiano, de 29 años, ganador de la clasificación de la montaña en 2023 y actual líder de esa tabla, también conquistó dos etapas en 2022, consolidando así un palmarés cada vez más sólido en la ronda española.

Ayuso afirmó que su triunfo en la séptima etapa tuvo un valor especial por "orgullo" ( REUTERS )

“Ganar es muy, muy difícil, y es una sensación increíble cuando sucede”, declaró Jay Vine tras imponerse en la etapa. “Creo que nunca me acostumbraré a ganar, porque es increíblemente duro”, añadió.

El español Pablo Castrillo finalizó en la segunda posición, a 35 segundos de Vine, mientras que su compatriota y compañero de equipo Javier Romo ocupó el tercer lugar.

En la lucha por la general, Jonas Vingegaard recuperó el maillot rojo que había cedido al noruego Torstein Traeen tras la sexta etapa. El danés comenzó la jornada a 37 segundos de la cima, pero en la subida final abrió un margen suficiente para colocarse con 26 segundos de ventaja en la clasificación.

Aunque el pelotón llegó exhausto y sin opciones de disputar la victoria de etapa, la pelea por la general se intensificó en los kilómetros finales.

Joao Almeida intentó en varias ocasiones soltar a sus rivales, pero no logró distanciar a figuras como Vingegaard o el británico Tom Pidcock, quien se mantiene cuarto tras una primera mitad de carrera sobresaliente, a 58 segundos del líder danés.

La etapa 11, prevista para el miércoles, ofrece un recorrido de 157,4 kilómetros con salida y llegada en Bilbao, en un trazado clásico que promete nuevas emociones.

Con información adicional de Reuters.

Traducción de Leticia Zampedri