Matthew Stafford jugará en el debut de los Rams en la temporada tras problemas de espalda

El quarterback Matthew Stafford se espera que inicie el partido inaugural de la temporada de los Rams de Los Ángeles el domingo, después de perderse casi un mes de entrenamiento debido a una lesión en la espalda, confirmó el entrenador Sean McVay.

McVay también dijo que el tackle izquierdo Alaric Jackson está en camino de jugar después de unirse a la práctica el lunes por primera vez desde que fue apartado por coágulos de sangre antes de que comenzara el campamento de entrenamiento. Se espera que Jackson practique toda la semana antes de que los Rams reciban a los Texans de Houston.

Aunque McVay no pudo decir con certeza que Jackson se vestirá el domingo, Stafford estará detrás del centro, a menos que ocurra un contratiempo.

Stafford, de 37 años, ha participado en las prácticas de las últimas dos semanas con los Rams después de un comienzo lento en su 17ma temporada en la NFL. El mariscal de campo ganador del Super Bowl agravó un disco en su espalda durante el entrenamiento de temporada baja, y no pudo unirse a las primeras cuatro semanas de trabajo en campo de los Rams.

"Las espaldas a veces son cosas interesantes", dijo Stafford a finales del mes pasado. "No es algo claro y definido qué es qué, y cómo te vas a sentir. Realmente aprecio a nuestro equipo y a nuestro entrenador en jefe y a todos por tomar un enfoque día a día conmigo y hacer todo lo posible para ayudarme. Siento una gran responsabilidad hacia nuestro equipo para hacer lo correcto por ellos, y tratar de hacer lo mejor que pueda día tras día".

Stafford se ausentó de los tres partidos de pretemporada, como es normal para todos los jugadores clave de McVay. El veterano aún no ha jugado en un partido con Davante Adams, el receptor firmado por los Rams en la temporada baja, pero el resto de su ofensiva son casi todos jugadores que regresan.

Jackson, el tackle izquierdo titular de los Rams durante las últimas dos temporadas, acordó una extensión de contrato de tres años y 57 millones de dólares en la temporada baja. Stafford también renegoció su contrato, obteniendo más dinero garantizado en lo que es esencialmente un acuerdo año a año.

