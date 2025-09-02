Orioles vencen 4-3 a los Padres tras lesión en la pierna del relevista estelar Jason Adam

Dylan Beavers impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo con dos outs en la séptima entrada, dos bateadores después de que el relevista estelar Jason Adam colapsara de dolor en el montículo, y los Orioles de Baltimore vencieron 4-3 a los Padres de San Diego el lunes.

San Diego perdió su segundo partido consecutivo y cayó dos y medio juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles, que ocupan el primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional.

Adam fue retirado del campo en un carrito después de lesionarse al intentar girar hacia el rodado de Gunnar Henderson que salió del montículo para un sencillo dentro del cuadro. El lanzador derecho inmediatamente hizo señas para que viniera un entrenador atlético y se agarró la rodilla izquierda. Se le pudo ver diciendo que "sintió algo estallar".

Después de recibir atención de los entrenadores, Adam (8-4) fue ayudado a ponerse de pie y subido a un carrito, con su pierna izquierda apoyada en el asiento.

El también estelar venezolano Robert Suárez entró y ponchó al bateador emergente Colton Cowser, pero luego permitió el hit de Beavers al jardín derecho que trajo a Jeremiah Jackson, quien había conectado un sencillo antes de Henderson.

El abridor de los Padres, Dylan Cease, retiró a sus primeros cuatro bateadores antes de permitir un sencillo y una base por bolas con un out en la segunda entrada, seguido por un doble de dos carreras de Samuel Basallo.

San Diego empató cuando Kyle Bradish dio base por bolas a Gavin Sheets y Jake Cronenworth para abrir la mitad inferior y luego permitió un sencillo productor de carrera de Bryce Johnson con un out y un sencillo impulsor de carrera de Luis Arráez con dos outs.

Jackson conectó un jonrón contra el relevista estelar cubano Adrián Morejón en la quinta entrada para recuperar la ventaja para Baltimore antes de que el dominicano Ramón Laureano conectara un sencillo impulsor de carrera con dos outs en la parte baja contra su antiguo equipo.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo bateó de 4-2 con dos carreras producidas; el puertorriqueño Emmanuel Rivera de 3-1.

Por los Padres, los venezolanos Luis Arráez bateó de 4-3 con una impulsada, Freddy Fermín de 3-0 con una anotada; los dominicanos Ramón Laureano de 4-1 con una impulsada y Manny Machado de 4-0; y el cubano José Iglesias de 4-0.

