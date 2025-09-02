Stay up to date with notifications from The Independent

Inglaterra convoca a Loftus-Cheek y Quansah para las eliminatorias del Mundial

Associated Press
Martes, 02 de septiembre de 2025 14:42 EDT
ITALIA SERIE A
ITALIA SERIE A (AP)

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, ha añadido a Ruben Loftus-Cheek y Jarell Quansah a su equipo para los partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Andorra y Serbia.

Loftus-Cheek del AC Milan y Quansah del Bayer Leverkusen han sido incluidos después de que el centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, se retirara debido a una lesión.

El centrocampista Loftus-Cheek no ha jugado para Inglaterra desde noviembre de 2018 y tiene diez apariciones.

El defensor Quansah aún no ha jugado para su equipo nacional, a pesar de haber sido incluido en equipos senior.

Inglaterra juega contra Andorra en Villa Park el sábado y viaja a Belgrado para enfrentar a Serbia el martes siguiente.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

