Croacia llega a su base mundialista con Modric y sus experimentadas figuras

El equipo de Croacia que llegó el miércoles a Estados Unidos para iniciar su participación mundialista no parece del todo listo para entrar en una nueva era.

Después de dos viajes consecutivos a semifinales, ¿por qué lo estaría?.

Croacia llegó al área de Washington, D.C., donde instalará su campamento al menos hasta la fase de grupos, a pesar de que sus tres partidos serán en Arlington, Texas; Toronto; y Filadelfia. La convocatoria incluye a una de las máximas figuras del fútbol en Luka Modric, de 40 años, así como Ivan Perisic, de 37. Ambos llevaron al equipo hasta el subcampeonato en 2018 y a un tercer lugar en 2022.

“Creo que es algo muy importante para cualquier jugador joven tener en el equipo a jugadores como Luka, Perisic, (Mateo) Kovacic y (Andrej) Kramaric”, aseguró el delantero de 23 años Igor Matanovic, a través de un traductor, mencionando a cada uno de los cuatro futbolistas de la lista de Croacia con más de 100 partidos internacionales. “Ver cada pequeño detalle de lo que hacen, creo que es un gran privilegio, e intento aprender todo lo que puedo”.

Croacia participó por primera vez en un Mundial en 1998, tras la separación de la antigua Yugoslavia, y el equipo alcanzó las semifinales. Los Vatreni, como se les conoce, sin duda han dejado su huella en el torneo, y no sólo por sus conocidas camisetas a cuadros. Croacia terminó tercera en 1998 y 2022 y alcanzó la final en 2018 en Rusia antes de perder ante Francia.

Modric ganó el Balón de Oro en 2018, la única vez entre 2008 y 2021 que el premio no fue para Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Le faltan sólo dos partidos a nivel selección para llegar a los 200 y, aunque el mediocampista sufrió una fractura de pómulo en abril pasado, marcó un gol en la victoria del domingo 2-1 sobre Eslovenia en su último duelo de preparación.

Modric ya ha disputado cuatro Mundiales; el primero en 2006, cuando Matanovic tenía apenas 3 años. Croacia no se clasificó al torneo de 2010.

Los Vatreni no sólo mantuvieron a varios jugadores con experiencia para el Mundial de este año, sino que también cuentan con el mismo entrenador de 2018 y 2022, Zlatko Dalic. Es un equipo al que no le falta continuidad ni experiencia. La pregunta es si la edad les pasará factura en algún momento.

Esa cuestión podría responderse rápidamente. Croacia debutará el próximo miércoles contra Inglaterra en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. Es una revancha de la semifinal de 2018.

“Es una gran nación futbolística, un gran equipo. La Premier League inglesa es la mejor del mundo por una razón”, indicó el mediocampista Kristijan Jakic. “Me sorprendió un poco su convocatoria final porque les faltaron algunos jugadores que quizá uno esperaría. Pero eso también dice mucho sobre su calidad. Están muy motivados para ganar”.

Jakic fue parte del equipo de 2022, pero apenas jugó un minuto en ese certamen durante el partido por el tercer lugar contra Marruecos.

“Ese minuto fue el punto más alto de toda mi carrera, de mi vida", subrayó. "Te mentiría si no dijera que espero o deseo algunos minutos más esta vez, pero daré lo mejor por el equipo y estaré muy contento con todo lo que juegue con la selección croata”.

Jakic marcó dos goles durante la eliminatoria y, en algún momento, Croacia tendrá que construir alrededor de una nueva generación de jugadores. Las próximas semanas determinarán qué tan pronto llega ese día.

“Croacia sabe cómo jugar contra los mejores equipos del mundo", puntualizó Jakic. "Así que espero un buen resultado para nosotros”.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup