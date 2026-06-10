Para los peleadores de UFC es un honor competir ante Trump en cartelera en la Casa Blanca

El peso pesado de la UFC Josh Hokit lucía una bandana con la bandera estadounidense y guantes con un águila estadounidense mientras lanzaba una enérgica andanada de provocaciones antes del debut de la compañía en la Casa Blanca.

Hokit no estaba dispuesto a modificar su estilo ante el micrófono solo porque peleará la noche del domingo en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en un espectáculo de artes marciales mixtas programado para coincidir con el 80.º cumpleaños del presidente Donald Trump y la celebración del 250.º aniversario del país.

“Nunca me verán disculparme por nada de lo que hago”, afirmó Hokit el miércoles.

Bueno, el peso pesado está en la ciudad adecuada para esa declaración. Fue uno de varios peleadores que añadieron una pizca de fanfarronería y audacia en la capital del país apenas cuatro días antes de la surrealista yuxtaposición de golpes y patriotismo prevista para la gran visión de pelea de Trump y del jefe de la UFC, Dana White, en UFC Freedom 250.

Olvídense del Monumento a Washington. La garra, la estructura temporal de arena que alberga la jaula de ocho lados, es el punto de referencia que más ruido genera esta semana en Washington.

Los paraguas eran un accesorio necesario en Washington a primera hora del miércoles, y la amenaza de lluvias más intensas más adelante en la semana —que podría aguar tanto una conferencia de prensa programada en el Monumento a Lincoln como la noche de peleas— era la única preocupación real antes de la cartelera.

White, quien ayudó a convertir a la UFC en un imperio deportivo global, insistió en que el mal tiempo no impedirá que el espectáculo del domingo se realice según lo previsto.

“Vamos a estar bien el domingo. No me importa si nieva, si llueve, vamos. Incluso con relámpagos”, comentó White esta semana. “Todos ustedes practicaron deportes cuando eran niños. Cada vez que había relámpagos, se esperaba a que pasaran. Cuando terminaba, se jugaba. Eso es lo que haremos”.

Aunque el escenario del Jardín Sur —normalmente reservado para eventos de bajo contacto como la tradicional búsqueda de huevos de Pascua— es la verdadera estrella del show, hay dos peleas de campeonato programadas para la transmisión de Paramount+.

En una cartelera que los aficionados en internet han descalificado como poco impresionante, el brasileño Alex Pereira enfrentará al francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado de la UFC. Luego, el campeón de peso ligero hispano-georgiano Ilia Topuria se mide con el campeón interino Justin Gaethje, uno de apenas dos estadounidenses que actualmente poseen, aunque sea en parte, alguno de los 11 cinturones de campeón de la UFC.

El peso mediano de la UFC Bo Nickal, peleador de UFC 250, fue tres veces campeón de lucha de la NCAA División I en Penn State y conoció a Trump en 2019 en la Casa Blanca durante una ceremonia para campeones nacionales universitarios.

“El presidente saludó a todos los equipos”, relató Bo Nickal, peleador de la UFC y que fue tres veces campeón colegial con Penn State y quien visitó la Casa Blanca en 2019. “Cuando llegó a nosotros, estaba muy emocionado porque le gustan los luchadores. Habló con nosotros quizá 10, 15 minutos porque le gusta conversar”.

Nickal tiene previsto pelear en la cartelera principal el domingo contra Kyle Daukaus. Nickal calificó estar en el evento como una “oportunidad enorme”, y una que quizá manifestó desde aquella reunión de 2019.

White, amigo de larga data y exsocio comercial de Trump desde los días en que las carteleras de Boardwalk en el Trump Taj Mahal impulsaron a la UFC hacia la relevancia, restó importancia a una demanda federal que busca frenar la cartelera.

La demanda que presentó el sábado Public Integrity Project en nombre de dos residentes de Virginia, sostiene que la autorización del evento por parte del gobierno de Trump fue ilegal. La demanda afirma que esa aprobación violó las normas del Servicio de Parques Nacionales que prohíben eventos deportivos en terrenos federales de parques, que el Congreso no dio su consentimiento para el enorme arco que domina el espacio del evento y que no se realizó ninguna revisión ambiental antes de la construcción.

“Esperábamos una demanda. Esperábamos todo al entrar en este evento. Pensamos que sería antes. Sabíamos que iba a llegar. No sabíamos quién o quién, pero sabíamos que iba a llegar”, señaló White.

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