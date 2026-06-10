Tatis conecta su 2do jonrón de la temporada y Padres vencen 5-4 a Rojos

Fernando Tatis Jr. conectó apenas su segundo jonrón de la temporada con dos outs en la novena entrada para impulsar a los Padres de San Diego a una victoria de 5-4 sobre los Rojos de Cincinnati el miércoles.

Tatis envió un lanzamiento con cuenta de 2-1 de Chase Petty (0-1) a la primera fila de asientos del jardín izquierdo, con un ángulo de salida de apenas 18 grados. Abrió los brazos en señal de celebración al acercarse a la segunda base e hizo un exagerado paso entrecortado al rodear la tercera. Su jersey se le rompió durante una celebración desenfrenada.

No conectó su primer jonrón de la temporada sino hasta el 30 de mayo en Washington. El cuadrangular del miércoles fue el quinto para decidir una victoria y dejar tendidos a sus rivales en la carrera de Tatis y el quinto de la campaña para San Diego, que ganó apenas por cuarta vez en 16 juegos.

Los Padres se llevaron dos de tres ante Cincinnati, que anotó todas sus carreras el miércoles con tres jonrones.

Cincinnati tomó ventaja de 4-2 con su tercer jonrón, del venezolano Eugenio Suárez ante Ron Marinaccio, con un out en la octava.

San Diego empató en la parte baja del episodio con un doble impulsor de Gavin Sheets y un sencillo productor de Samad Taylor.

La remontada libró a Michael King de cargar con lo que habría sido su cuarta derrota consecutiva. Permitió seis jonrones en sus últimas cuatro aperturas, incluidos dos en cada una de sus dos salidas más recientes. Wandy Peralta (1-0) lanzó la novena.

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