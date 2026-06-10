Bélgica espera que Jérémy Doku esté disponible para el primer partido del Mundial ante Egipto

El belga Jérémy Doku regresó el miércoles a los entrenamientos, un día después de que se vio obligado a dejar la práctica antes de tiempo mientras el equipo se prepara para su presentación mundialista el lunes ante Egipto. Doku, el extremo del Manchester City de 24 años de edad, sufrió problemas respiratorios durante la sesión a puerta cerrada del martes, de acuerdo con el diario belga HLN. Doku ingresó a las instalaciones techadas del Seattle Sounders de la MLS antes de concluir la práctica y como medida preventiva, según el reporte.

Doku participó en toda la sesión de entrenamiento del miércoles que estuvo abierta a la prensa. El extremo Alexis Saelemaekers indicó que cree que el cuerpo técnico de la selección puede mantener a Doku en forma para el torneo.

“Cuando Jérémy sale del campo, es lógico que de inmediato surjan interrogantes", señaló Saelemaekers en francés. "Pero no es nada grave”.

Doku ha sido parte de la selección belga desde 2020. En la eliminatoria mundialista de 2025, Doku anotó un gol en el triunfo de 4-3 sobre Gales. Además, firmó un doblete en la victoria de 7-0 ante Liechtenstein, el cual le aseguró a Bélgica su boleto al Mundial de este año.

Doku ha marcado siete goles en 42 apariciones con la selección belga.

Debast, fuera

El zaguero central Zeno Debast fue el único jugador belga ausente del entrenamiento del miércoles, tal como se anticipaba. Debast, de 22 años, se lesionó la pierna en mayo durante una sesión de práctica con el club portugués Sporting de Lisboa y no se tiene prevista su participación hasta más adelante en el torneo.

Debast ha disputado 26 partidos con Bélgica y formó parte de la convocatoria para el Mundial de Qatar 2022.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.