Una 'zona segura' impide que fans de los Knicks se reúnan fuera de MSG y enfurece a fieles y dueño

A lo largo de la marcha de los Knicks de Nueva York en los playoffs, miles de aficionados delirantemente felices han inundado las calles fuera del Madison Square Garden, a menudo invocando un grito de guerra de dos palabras: “We outside”.

Pero mientras el equipo recibe sus primeros partidos de las Finales de la NBA en 27 años, la ciudad está restringiendo las concentraciones espontáneas fuera del famoso estadio.

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, y su departamento de policía han citado una serie de razones para la prohibición, incluida la asistencia del presidente Donald Trump al partido del lunes.

Antes del cuarto juego el miércoles, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) anunció que volvería a impedir que los aficionados se reunieran alrededor del MSG, a menos que fueran al partido o tuvieran “asuntos específicos en esa zona”.

En su lugar, la ciudad indicó que había aprobado un permiso para permitir el acceso de 1.000 aficionados a una fiesta para ver el partido fuera del Garden, una versión reducida de anteriores eventos de visualización, que el NYPD había intentado cancelar por alboroto, antes de dar marcha atrás posteriormente.

De lo contrario, los aficionados necesitan una “razón autorizada” para estar dentro de un perímetro de seguridad que se extiende por varias manzanas alrededor del estadio. Aunque los bares y restaurantes permanecerán abiertos, estarán sujetos a “estrictos límites de aforo”, señaló la policía.

Horas antes del partido del miércoles, el propietario de los Knicks, James Dolan, dio a entender que la fiesta para ver el partido no seguiría adelante, al afirmar que nunca había aceptado las restricciones de la ciudad.

Un comunicado difundido por Madison Square Garden Co. también acusó a Mamdani de transformar las calles alrededor del estadio en un “estado policial” para “impedir que los aficionados celebren”.

Las medidas también han enfurecido a restaurantes y bares cercanos, así como a grupos de libertades civiles.

“Está arruinando mi negocio”, manifestó Angela Reilly, propietaria de Molly Wee, un pub irlandés cerca del estadio. “No he visto nada como este nivel de seguridad en 46 años”.

Molly Biklen, directora jurídica de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, coincidió en que las tácticas parecían excesivas. Biklen dijo: “El control de multitudes para grandes eventos es razonable, pero los momentos históricos no son carta blanca para una vigilancia policial desmedida ni para respuestas excesivas del NYPD”.

El conflicto también ha vuelto a centrar la atención en la frágil alianza entre el alcalde y su comisionada de policía, Jessica Tisch. Para algunos, las restricciones de seguridad parecían contradecir la agenda más amplia de Mamdani, que incluía mejorar el acceso a los espacios públicos y limitar la manera en que el NYPD vigila los grandes eventos.

“El NYPD históricamente es extremadamente adverso al riesgo frente a conductas desordenadas de las multitudes, ya sean de celebración o de protesta”, señaló Jeffrey Fagan, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia que estudia la labor policial. “El alcalde ahora enfrenta un cálculo difícil entre las fuertes emociones de los aficionados de los Knicks y los riesgos políticos si el control de multitudes no es hermético”.

En los últimos días, miembros de la administración de Mamdani han presionado a Tisch para permitir que alguna versión de las fiestas para ver los partidos siguiera adelante fuera del Madison Square Garden, según dos personas familiarizadas con las reuniones, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir los encuentros.

Tisch, por su parte, ha defendido el perímetro de seguridad, citando la necesidad de controlar a multitudes que en ocasiones se han vuelto violentas e indisciplinadas. Algunas congregaciones recientes de aficionados en Manhattan han derivado en decenas de arrestos y varias lesiones a agentes de policía.

Tras la derrota de los Knicks el lunes, al menos 21 personas fueron detenidas. El NYPD también dijo que actualmente está buscando a integrantes de un grupo que le arrancó a un hombre una camiseta de los Spurs de San Antonio mientras lo golpeaban con puñetazos y patadas.

Shaun Geddes, aficionado de los Knicks que dirige un popular pódcast sobre el equipo, dijo que había celebrado varias victorias que cerraron series fuera del estadio y que comprobó que la gran mayoría de los aficionados fueron respetuosos.

“Luego hay un pequeño grupo de personas por ahí que están haciendo cosplay de aficionados de los Knicks y haciendo cosas performativas para volverse virales en TikTok”, añadió Geddes. “Pero ser apasionado como aficionado de los Knicks no significa agredir a nadie”.

En respuesta a las críticas por el cierre, funcionarios de la ciudad han señalado que no existe un precedente reciente para la situación en la que ahora se encuentran. Los Knicks no han estado en unas Finales de la NBA desde 1999. La mayoría de los otros grandes equipos deportivos de la ciudad juegan en los distritos exteriores, menos concurridos, o en Nueva Jersey.

Pero cuando los Rangers de Nueva York —que también juegan en el Garden— ganaron por última vez la Stanley Cup, en 1994, el NYPD adoptó otro enfoque para gestionar a los aficionados eufóricos.

Antes del partido, la policía anunció que despejaría el área alrededor del estadio de posibles proyectiles, como botes de basura metálicos o escombros, pero permitiría que los aficionados se movieran libremente.

“Esperamos que los aficionados sean extremadamente ruidosos”, dijo Allen Hoehl, entonces jefe del NYPD, en una conferencia de prensa de 1994. “Si quieren ir de aquí para allá, los escoltaremos en cualquier dirección”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes