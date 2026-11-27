Este diciembre, Tyson Fury y Anthony Joshua se enfrentarán por fin en lo que promete ser una de las peleas más importantes de la historia del boxeo británico.

Los dos excampeones mundiales de peso pesado protagonizarán el combate estelar en Cardiff, ante más de 70.000 espectadores que se espera que asistan para ver cómo “AJ” y el “Rey Gitano” resuelven su histórica rivalidad.

Desde hace casi una década se especula sobre un enfrentamiento entre ambos y, aunque los dos perdieron sus invictos y títulos mundiales, el interés por verlos cara a cara nunca desapareció del todo, si bien quizás habría sido mejor que la pelea se celebrara cinco años atrás.

open image in gallery Tyson Fury (a la izquierda) y Anthony Joshua en septiembre ( PA Wire )

Finalmente, ambos se verán las caras en el ring, con el título mundial vacante de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en su versión “Super” en juego, aunque el verdadero premio será poder presumir de la victoria ante su histórico rival.

Esto es todo lo que debes saber sobre la pelea.

¿Cuándo será el combate?

Fury y Joshua se enfrentarán el viernes 11 de diciembre, con su entrada al ring prevista para las 8:00 p. m. (hora del este de EE. UU.), según lo informado el 25 de noviembre durante una reunión del Ayuntamiento de Cardiff. La cartelera principal podría comenzar a partir de las 4:00 p. m., en un horario pensado para atraer a una mayor audiencia estadounidense.

¿Dónde se podrá ver?

El combate se transmitirá en vivo y en exclusiva por Netflix para todo el mundo. No será necesario pagar por separado para verlo, ya que estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma.

Cuotas de apuestas

Victoria de Fury: 4/7

Victoria de Joshua: 16/1

Empate: 13/8

open image in gallery El combate entre Fury y Joshua se retransmitirá en directo por Netflix ( Getty )

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Comparación: historial, estatura, alcance y edad

Fury llegará al combate con un récord profesional de 36 victorias, dos derrotas y un empate, incluidos 25 triunfos por nocaut. Sus únicas derrotas fueron ante Oleksandr Usyk, ambas por decisión de los jueces en 2024, después de haber empatado en una polémica pelea contra Deontay Wilder en 2018. El británico tiene 38 años, mide oficialmente 2,06 metros —aunque esa cifra ha sido cuestionada a lo largo de su carrera— y cuenta con un alcance de 2,16 metros.

Por su parte, Joshua, de 37 años, acumula 30 victorias y cuatro derrotas como profesional, con 27 triunfos por nocaut. Perdió ante Andy Ruiz Jr. y Daniel Dubois antes del límite, y cayó dos veces por decisión de los jueces frente a Usyk. Mide 1,98 metros y tiene un alcance de 2,08 metros.

Cartelera completa de la velada

open image in gallery Fury durante su victoria por nocaut ante Deontay Wilder en 2021 ( Getty )

Cartelera sujeta a cambios. Se anunciarán más combates.

Tyson Fury vs. Anthony Joshua (por el título mundial vacante de peso pesado “Super” de la AMB)

Deontay Wilder vs. Martin Bakole (peso pesado)

Da’Mazion Vanhouter vs. Michael Essomba (peso pesado)

Moses Jolly vs. Igor Macedo (peso pesado)

Joe Cordina vs. Mauricio Lara (peso ligero)

open image in gallery Joe Cordina (a la izquierda) durante una victoria en julio de 2025 ( Getty )

Hayato Tsutsumi vs. Vic Pasillas (peso pluma)

Reito Tsutsumi vs. Muheeb Fazeldin (peso superpluma)

Constantino Nanga vs. Lerrone Richards (peso semipesado)

Mikie Tallon vs. Sean Bruce (peso supermosca)

Mohammed Alakel vs. Rogger Riveras (peso superpluma)

Odel Kamara vs. Patrick Matejcek (peso superwélter)

Roman Fury vs. Adam Kolarik (peso pesado)

Traducción de Leticia Zampedri