El combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua recibió finalmente la autorización oficial para celebrarse durante la madrugada, con los horarios del evento ya confirmados.

El viernes 11 de diciembre, los dos pesos pesados se enfrentarán en el Principality Stadium de Cardiff, en el que promete ser uno de los combates más importantes de la historia del boxeo británico. Los protagonistas subirán al ring pasada la medianoche, ya en la madrugada del sábado.

El miércoles, el subcomité de licencias del Ayuntamiento de Cardiff se reunió para evaluar la solicitud de autorización de los horarios especiales del evento, que contó con el respaldo de representantes municipales, la Policía de Gales del Sur y la Unión Galesa de Rugby.

open image in gallery Tyson Fury durante la conferencia de prensa de presentación del combate junto a Anthony Joshua, celebrada en septiembre ( Getty )

La solicitud consistía en modificar la licencia de funcionamiento del Principality Stadium para el evento. Según el plan aprobado, se podrá vender alcohol hasta las 8:00 p. m., hora del Este, en los bares de las zonas comunes y hasta las 10:00 p. m. en los palcos VIP. Además, las actividades deportivas y la música, tanto en vivo como grabada, podrán continuar hasta las 10:00 p. m., mientras que el estadio deberá cerrar a más tardar a las 10:30 p. m.

Por su parte, el director del estadio, Mark Williams, confirmó que los boxeadores subirán al ring a las 8:00 p. m., hora del Este, y que el combate comenzará a las 8:30 p. m. También señaló que los aficionados deberán ingresar al recinto antes de las 6:30 p. m.

Según informó Wales Online, la autorización se concedió pese a las objeciones de algunos vecinos, preocupados por el ruido y los posibles comportamientos antisociales durante el evento.

El abogado Josef Cannon explicó que se reforzará la presencia policial y se implementarán medidas adicionales de seguridad en Cardiff, mientras que el techo del estadio permanecerá cerrado del 4 al 12 de diciembre.

También señaló que no se utilizarán sistemas de megafonía en el exterior y que se realizarán controles de ruido, con la presencia de 130 agentes de policía en el recinto.

open image in gallery Anthony Joshua ha estado entrenando en el mismo gimnasio que Fabio Wardley antes de su combate contra Tyson Fury (Bradley Collyer/PA) ( PA Wire )

Además, según trascendió, habrá 1.600 auxiliares de seguridad, más del doble de los que suelen trabajar durante los partidos de rugby, y podrían realizarse pruebas de alcoholemia para impedir el ingreso de aficionados en estado de ebriedad.

Para facilitar la salida de los asistentes, se reforzará el servicio de trenes desde la estación central de Cardiff y habrá autobuses especiales. Asimismo, las principales obras viales en las rutas M4 y A470 quedarán suspendidas durante ese fin de semana.

Traducción de Leticia Zampedri