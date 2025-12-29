Boxeador Anthony Joshua herido en accidente que dejó dos muertos

Anthony Joshua, el boxeador nigeriano-británico y ex campeón mundial de los pesos pesados, se vio implicado el lunes en un accidente automovilístico en Nigeria que dejó dos personas fallecidas.

Gbenga Omotoso, comisionado de información del estado de Lagos, confirmó el siniestro en una publicación en X y señaló que el gobierno envió ambulancias al lugar del choque. De acuerdo con medios locales, el pugilista fue trasladado a un hospital.

Según un comunicado de Olusegun Ogungbemide, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial, las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo “viajaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y chocó contra un camión estacionario aparcado al lado de la carretera".

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al boxeador siendo rescatado de un automóvil gravemente dañado mientras manifestaba dolor.

El accidente ocurrió en una vía principal que conecta el estado de Ogun, una ciudad cercana, con Lagos, el centro económico del país. ( X/@FRSCNigeria )

El accidente ocurrió en una vía principal que conecta el estado de Ogun, una ciudad cercana, con Lagos, el centro económico del país.

“Anthony Joshua está en un hospital no revelado siendo tratado por sus heridas”, señaló Lanre Ogunlowo, comisionado de policía del estado de Ogun a la AP, añadiendo que no tiene más información sobre las lesiones.

Nigeria es la tierra natal de los padres de Joshua y donde asistió brevemente a un internado a la edad de 11 años.

Joshua había vencido recientemente al YouTuber convertido en boxeador Jake Paul en una pelea en Miami el 19 de diciembre, la cual estaba utilizando para recuperar agudeza en el ring antes de intentar reclamar el título mundial de peso pesado, que perdió en 2021 ante Oleksandr Usyk.

Ha estado en conversaciones para pelear contra su compatriota británico Tyson Fury en 2026.