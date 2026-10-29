Daniel Ricciardo habla del dolor que aún siente dos años después de una experiencia que calificó de humillante

Daniel Ricciardo habló abiertamente sobre su salida de la Fórmula 1 hace dos años, una experiencia que describió como una “humillación”.

El popular piloto australiano, que ganó gran notoriedad gracias a la serie de Netflix Drive to Survive, fue despedido de McLaren en 2022 tras una temporada decepcionante. Sin embargo, después de regresar a Red Bull como piloto reserva, recibió una segunda oportunidad en la Fórmula 1 a mediados de 2023, cuando se incorporó al equipo filial de la escudería.

No obstante, Ricciardo no logró recuperar el nivel que lo había convertido en uno de los pilotos más destacados de la categoría. Tras compartir equipo con Yuki Tsunoda, fue despedido de manera abrupta después del Gran Premio de Singapur de 2024, cuando todavía faltaban seis carreras para terminar la temporada.

Desde entonces, el piloto de 37 años mantuvo un perfil bajo y confirmó su retiro definitivo del automovilismo de competición, aunque continúa vinculado al sector como embajador global de Ford Racing.

En una entrevista con el pódcast Beyond the Grid, Ricciardo recordó el impacto emocional que tuvo aquella despedida.

“Sentí una especie de humillación, como si hubiera fracasado y ya no fuera capaz de hacer lo que antes podía”, confesó.

“Mientras intentaba sobrellevar los meses siguientes, me di cuenta de que, en realidad, estaba escondiéndome de esa humillación. La gente me veía en público, pasándola bien, tomando algo o haciendo cualquier otra cosa, pero lo cierto es que ocultaba lo que sentía por dentro: mucho dolor y tristeza”, explicó.

Sin embargo, el paso del tiempo le permitió mirar su trayectoria desde otra perspectiva. Hoy reconoce que se siente orgulloso de una carrera en la que consiguió ocho victorias y 32 podios a lo largo de 14 temporadas en la Fórmula 1.

La última victoria de Daniel Ricciardo en un Gran Premio de Fórmula 1 fue en Monza, en 2021 ( Getty )

Sus mejores resultados en el campeonato mundial llegaron en 2014 y 2016, cuando terminó tercero en la clasificación de pilotos con Red Bull.

“Ahora puedo mirar hacia atrás con una sonrisa mucho mayor que hace un par de años”, afirmó.

“Sin duda, me siento orgulloso. Creo que a veces uno evita reflexionar demasiado, sobre todo cuando sigue compitiendo, porque hasta puede dar un poco de miedo”, añadió.

Tras su salida, Ricciardo fue reemplazado en Racing Bulls por Liam Lawson, quien comparte equipo con el debutante británico Arvid Lindblad. Por su parte, Tsunoda ascendió a Red Bull la temporada pasada, aunque posteriormente perdió su asiento frente a Isack Hadjar.

Traducción de Leticia Zampedri