Los maltrechos 49ers llegan a su semana de descanso tras caer 29-20 ante Falcons

Durante la mayor parte de la primera mitad, parecía que los maltrechos 49ers de San Francisco estaban listos para llegar a su semana de descanso con siete victorias consecutivas y un récord invicto.

Luego se acumuló el impacto de las ausencias de jugadores clave, no pudieron conservar el balón y terminaron por regalar el partido ante los Falcons de Atlanta en una derrota 29-20 el domingo que dolerá durante la próxima semana a todos, desde el entrenador Kyle Shanahan hacia abajo.

“Creo que le va a amargar la semana a todo el mundo, la semana de Kyle. Probablemente esté enojado con el mundo. Pero como todos los demás. No voy a estar increíblemente feliz todo el tiempo. Pero creo que eso es bueno”, comentó el ala cerrada George Kittle.

Pese a no contar con casi todos sus principales receptores, los 49ers (6-1) anotaron touchdowns en dos de sus primeras tres series ofensivas para tomar ventaja de 14-3. Ahí fue cuando el partido cambió, con Christian McCaffrey limitado por una distensión en el tendón de la corva.

Kaelon Black perdió un balón suelto cuando San Francisco avanzaba en busca de otra anotación, Brock Purdy lanzó dos intercepciones en la segunda mitad y Kittle perdió un balón suelto al final que selló la primera derrota de la temporada para los Niners.

San Francisco tuvo el balón dentro de la yarda 30 de los Falcons en cinco de sus últimas seis series ofensivas y anotó en apenas una de ellas; además, fue detenido en una cuarta oportunidad.

“Creo que nuestros muchachos saben los errores que cometimos. Cada vez que tienes cuatro pérdidas de balón contra cero, es muy difícil ganar en esta liga”, señaló Shanahan.

En general, ha sido un inicio de temporada exitoso para los 49ers, pese a las lesiones de varios jugadores clave. Ganaron el partido inaugural en Australia contra los Rams de Los Ángeles y un juego como visitantes en la Semana 5 contra el campeón defensor Seattle para llegar a la semana de descanso en el primer lugar de la NFC Oeste.

Esperan recuperar a varios jugadores importantes cuando regresen la próxima semana o poco después, incluidos los receptores Mike Evans, Deebo Samuel y Demarcus Robinson, y el ala defensiva Nick Bosa.

Pero saben que queda más trabajo por hacer en la segunda mitad de la temporada.

“Desafortunadamente, no vamos a terminar invictos este año. Así es como lo veo. No se trata solo de ganar. Tenemos que seguir mejorando como equipo. Siento que hoy no mejoramos; dimos un paso atrás. Eso no significa que no podamos usar esta vibra de la manera correcta, recuperar la salud, poner la mente en orden para lo que tenemos por delante y ser mejores de aquí en adelante. Me entusiasma el desafío”, expresó el linebacker Fred Warner.

Qué funciona

Detener carreras explosivas. San Francisco ha sido la defensa más tacaña a la hora de evitar carreras largas y eso se mantuvo el domingo contra Bijan Robinson. La carrera más larga de Robinson fue de 12 yardas, ya que los Niners hicieron un buen trabajo conteniéndolo. Los Niners han permitido la cifra más baja de la liga: cinco acarreos de al menos 10 yardas esta temporada.

Qué necesita ayuda

Equipos especiales. El pateador Eddy Pineiro falló su cuarto punto extra de la temporada, además de sus tres goles de campo fallados, para un total —el peor de la liga— de siete patadas falladas. La cobertura en las patadas también tuvo problemas, al permitir devoluciones de 61 y 38 yardas que prepararon dos anotaciones para Atlanta. ___

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