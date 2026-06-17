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Lowe pega jonrón de la ventaja, Reynolds conecta 2 y Piratas remontan 6-5 a Atléticos

PIRATAS ATLÉTICOS
PIRATAS ATLÉTICOS (AP)

Brandon Lowe conectó un jonrón para romper el empate en la novena entrada, Bryan Reynolds se voló la barda dos veces y los Piratas de Pittsburgh remontaron tras un déficit temprano de cuatro carreras la noche del martes para vencer por 6-5 a los Atléticos.

Reynolds terminó con cuatro hits, tres carreras impulsadas y tres carreras anotadas. Ryan O'Hearn también tuvo tres hits por los Piratas (37-37), que habían perdido ocho de 10.

Zack Gelof se fue de 3-3 con un jonrón y dos carreras impulsadas por los A's, y extendió su racha de hits a 20 juegos, la más larga activa en las Grandes Ligas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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