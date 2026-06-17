Detenido por aduanas de EEUU hace 2 semanas, Aymen Hussein anota por Irak en su debut mundialista

El atacante iraquí Aymen Hussein se retrasó en el camino hacia su primer Mundial.

Aun así, aprovechó al máximo su debut en el torneo.

A principios de este mes, no estaba claro si Hussein podría competir en el torneo. El delantero y otro integrante de la delegación del equipo fueron retenidos durante varias horas al pasar por la aduana de Estados Unidos en Chicago.

El martes, dos semanas después, Hussein anotó el segundo gol de la historia de su país en un Mundial, durante la derrota de Irak por 4-1 ante Noruega.

Hussein también marcó un autogol en los minutos finales, pero el entrenador de Irak, Graham Arnold, se quedó sólo con aspectos positivos de la actuación de su figura.

“Prefiero recordar así su actuación y la manera en que ha jugado”, manifestó Arnold. “Ha tenido bastantes lesiones durante la temporada pero ha podido completar 90 minutos... Es el tipo de jugador al que es muy difícil controlar dentro del área. Estoy muy orgulloso de él”.

Noruega se puso arriba 1-0 a los 29 minutos con un gol de Erling Haaland, quien se deslizó para alcanzar la pelota

Nueve minutos después, Hussein encendió a un nutrido contingente de aficionados iraquíes vestidos de blanco en medio de un mar de rojo noruego en el Gillette Stadium.

Amir Alammari controló un balón sobre la línea de fondo, a mitad de camino entre el banderín izquierdo y la portería, y lanzó un centro. El envío eludió a los defensores de Noruega, lo que permitió que Hussein conectara un cabezazo limpio.

El balón rebotó y pasó por debajo de la mano del arquero Orjan Nyland, que se zambulló en busca de la atajada.

Irak disputa su segundo Mundial y el primero en 40 años.

Hussein parecía abatido después, mientras estrechaba la mano de los jugadores de Noruega, pero sus compañeros estaban orgullosos del impulso —por breve que fuera— que su gol le dio a un equipo que no llegó como favorito.

“Es un momento de orgullo para él”, comentó el defensor Hussein Ali. “Pero, por supuesto, con el resultado final, es difícil celebrar un gol así. Ya pensamos en el próximo partido”.

Dejando a un lado las dificultades de Hussein en la aduana, Arnold señaló que la experiencia del equipo en la antesala del partido del martes ha sido positiva.

“FIFA, incluso Estados Unidos, no se trata de política; se trata de fútbol”, afirmó. “La manera en que nos han tratado ha sido de primera”.

Arnold indicó que el desempeño de su equipo es un buen augurio de cara al partido del lunes contra Francia en Filadelfia.

“Me sentí muy orgulloso de los primeros 65-70 minutos”, expresó Arnold. “Un par de errores, a este nivel, siempre te los hacen pagar. Así que tenemos que aprender lecciones de esas fallas”.

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