Recital de Messi: Hat-trick en inicio de su sexto Mundial y Argentina vence 3-0 a Argelia

Si alguien dudaba de su vigencia, Lionel Messi les tapó la boca.

El astro argentino, a pocos días de cumplir 39 años, anotó el martes un hat-trick para que el vigente campeón Argentina arrancara la defensa del título de la Copa del Mundial con una victoria 3-0 ante Argelia.

Al festejar tres goles en un mismo partido del Mundial por primera, Messi alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de la competencia con 16 tantos. El capitán de la Albiceleste también se convirtió en el primer futbolista en disputar seis mundiales.

Precedido por partidos en los que Kylian Mbappé y Erling Haaland debutaron con dobletes en los triunfos de Francia y Noruega, respectivamente, Messi proclamó con signos de exclamación que sigue más vigente que nunca al perseguir una segunda consagración mundialista.

Con la victoria, la primera de una selección de Sudamérica en el ampliado Mundial de 48 equipos, Argentina quedó momentáneamente al frente del Grupo J, que completará su primera fecha con el choque entre Austria y Jordania en San Francisco.

El Estadio Arrowhead, de Kansas City, fue testigo de otra gesta del mejor jugador del siglo.

En su partido número 200 con la casaca albiceleste, Messi fue la llave para abrir un duelo enfrascado en el mediocampo. El volante Rodrigo De Paul dio un exquisito pase entre líneas africanas para su socio en el Inter de Miami, que con tiempo y espacio desenfundó la zurda y lanzó el remate de gol desde la medialuna del área. El arquero Luca Zidane, con una máscara protectora, alcanzó a tocar el balón con los dedos, pero no tuvo la resistencia para evitar el gol a los 17 minutos.

Haciendo gala de su olfato goleador, Messi recogió un rebote desafortunado de Zidane tras un disparo de derecha de Alexis Mac Allister a los 60 minutos.

El tercero llegó tras una asistencia de Nicolás González, Messi se acomdó y dirigió el balón abajo junto al palo derecho del arquero africano.

La Albiceleste intenta hacer algo que no se ha logrado en generaciones: los únicos países que consiguieron el bicampeonato fueron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

El debut despertaba inquietudes por la carga de sus fallidos estrenos en los dos últimos torneos –empate 1-1 con Islandia en 2018 y derrota 2-1 ante Arabia Saudí—, a lo que se sumaban las dudas sobre el estado físico de varios de sus jugadores, entre ellos el propio Messi con una dolencia muscular.

El arquero Emiliano Martínez jugó con una fractura en el dedo anular, mientras el zaguero Cristian Romero reapareció en un partido oficial tras una larga inactividad por lesión de rodilla.

Desde lo colectivo, no fue la mejor acutación. Pero con un rendimiento estelar de su capitán, Argentina puede quedarse tranquila para lo que viene.

El equipo de Lionel Scaloni jugará el lunes contra Austria en Dallas, mientras que Argelia enfrentará a Jordania en Santa Clara, California.

____

Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa