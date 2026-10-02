Gypsy Rose Blanchard rompe su silencio sobre la muerte de su prometido Ken Urker

Gypsy Rose Blanchard se pronunció sobre la muerte de su prometido y padre de su hijo, Ken Urker. Él falleció el jueves, el día de su 34.º cumpleaños.

Blanchard, de 35 años, confirmó la muerte de Urker en un comunicado emitido el jueves por la noche a TMZ, diciendo: “Ken era un padre increíble y un hombre muy querido”.

Añadió que él “será para siempre mi alma gemela y mi hilo rojo, una conexión que el tiempo, la distancia e incluso la muerte jamás podrán borrar”.

La oficina del alguacil de la parroquia de Lafourche confirmó en un comunicado compartido con The Independent que la policía encontró a Urker muerto en su casa de Luisiana después de recibir una llamada a las 6:15 p. m. del jueves.

“En este momento, continuamos con la investigación del fallecimiento”, dijo un portavoz de la policía. “Hasta el momento, no encontramos indicios de que se trate de un crimen”.

open image in gallery El prometido de Gypsy Rose Blanchard, Ken Urker, falleció a los 34 años ( Gypsy-Rose Blanchard/Instagram )

Blanchard declaró a People que Urker falleció por una aparente sobredosis. La causa de su muerte aún no fue confirmada.

“No sé si fue intencional o no”, dijo Blanchard al medio. “Últimamente no estaba en un buen estado de ánimo”.

Añadió que Urker fue objeto de un acoso intenso en línea a raíz de su relación.

“Ken soportó un nivel inimaginable de escrutinio público y un acoso cibernético implacable en las redes sociales, incluyendo TikTok y Reddit”, declaró a la revista People. “La crueldad dirigida hacia él es algo que ningún ser humano debería tener que soportar”.

Añadió: “Creo que el enorme peso de ese escrutinio y acoso tuvo un profundo impacto en él, y espero que su fallecimiento sirva como recordatorio de que hay una persona real detrás de cada pantalla, cada titular y cada comentario”.

open image in gallery Gypsy Rose Blanchard salió de prisión en diciembre de 2023 ( Getty Images )

La relación entre Blanchard y Urker comenzó como amigos por correspondencia cuando ella cumplía una condena de casi ocho años de prisión tras declararse culpable de asesinato en segundo grado por su participación en la muerte de su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, en 2015.

Urker le propuso matrimonio en octubre de 2018, pero la pareja posteriormente rompió su compromiso. Durante su ruptura, Blanchard se casó con Ryan Anderson, con quien estaba cuando salió de prisión en libertad condicional en diciembre de 2023.

Blanchard anunció su ruptura con Anderson cuatro meses después de su salida de prisión y se reconcilió con Urker poco después, en abril de 2024.

Dieron la bienvenida a su hija, Aurora Raina Urker, en diciembre de 2024.

“Ante todo, Ken amaba a nuestra hija, Aurora”, declaró Blanchard a People. “Ella es un hermoso reflejo de su espíritu inquebrantable, y a través de ella, una parte de él siempre permanecerá con nosotros. Me aseguraré de que crezca sabiendo lo mucho que su padre la amaba y quién era él, más allá de lo que digan desconocidos en internet”.

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Traducción de Olivia Gorsin