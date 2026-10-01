Caso Cornell: cómo la presunta víctima de violación grupal entendió lo ocurrido y buscó justicia

En el caso de la exalumna de la Universidad de Cornell que afirma haber sido violada en grupo por siete miembros de una fraternidad masculina mientras estaba bajo los efectos de las drogas en una fiesta en una casa, surgió una cronología detallada que aporta más información sobre cómo decidió luchar por la justicia.

La joven, identificada como NN para proteger su identidad, demandó a la Universidad de Cornell y a los siete miembros de la fraternidad Chi Phi de la universidad, afirmando que fue presionada para consumir ketamina y agredida sexualmente durante horas el 19 de octubre de 2024, en una fiesta celebrada en la casa de la fraternidad Chi Phi en Ithaca, Nueva York. No se realizaron detenciones en relación con el caso, y el fiscal de distrito local declaró que reabrirá la investigación a raíz de la demanda civil.

The New York Times obtuvo más de 1000 páginas de documentos del caso, incluidos mensajes de texto entre NN y algunos de los hombres acusados de participar en la agresión, entrevistas y fotografías, recopiladas durante los procedimientos internos de la Universidad de Cornell en virtud del Título IX. Estos documentos reflejan el aparente estado mental de NN durante las tres semanas transcurridas desde la noche en cuestión hasta el día en que denunció el incidente a la policía universitaria el 8 de noviembre de 2024.

Los documentos describen a la estudiante de segundo año que luchó por asimilar lo que supuestamente ocurrió en la fiesta de la fraternidad, llegando incluso a tranquilizar a sus presuntos agresores mediante mensajes de texto, antes de concluir que lo sucedido “no fue consensuado”, según informa el periódico.

Los abogados de al menos tres de los hombres, cuyas imágenes circulan por las redes sociales, emitieron comunicados negando cualquier delito, mientras que otros no hicieron declaraciones públicas.

open image in gallery Salió a la luz una cronología detallada del caso de la exestudiante de la Universidad de Cornell que denuncia haber sido víctima de una violación en grupo por parte de siete miembros masculinos de una fraternidad mientras se encontraba bajo los efectos de las drogas en una fiesta en una casa, lo que aporta información nueva sobre cómo decidió luchar para que se hiciera justicia ( Getty Images )

Los compañeros de piso cuentan cómo estaba NN cuando llegó a casa después de la fiesta

Las compañeras de cuarto de NN declararon a los investigadores de la escuela que ella llegó a casa alrededor de las 11:15 a. m. del 20 de octubre, todavía con sus “botas grandes y vestido pequeño” de la noche anterior, según los documentos obtenidos por el Times.

Según los informes, les dijo a sus compañeras de piso que había tomado ketamina y tenido relaciones sexuales con varios hombres. Una compañera de piso declaró a los investigadores que NN parecía estar en estado de shock y que no comprendía la gravedad de lo que decía.

Otro compañero de piso declaró a los investigadores que NN aún no había utilizado las palabras “violación o agresión”.

NN se puso en contacto con su “hermana mayor” de la hermandad Tri Delta de Cornell, su figura de mentora, y le dijo que circulaban rumores en el campus de que era una “promiscua”. Según los informes, la hermana mayor declaró a los investigadores que recordaba que NN añadió, entre risas: “Por desgracia, son ciertos”.

Según se informa, la hermana mayor dijo: “Por mi experiencia personal, me di cuenta de que lo que le estaba pasando era que aún no había procesado lo sucedido”.

NN recibe un mensaje de texto de uno de los hombres que supuestamente la agredió

Según se informa, Jonathan Newell, uno de los hombres mencionados en la demanda, le envió un mensaje de texto a NN el 21 de octubre, dos días después de la fiesta. “Solo quería disculparme por cómo salieron las cosas la otra noche”, escribió supuestamente.

Según se informa, Newell dijo que él y Matthew Ingalls, amigo de NN que la llevó a la fiesta, se sentían mal por estar demasiado bajo los efectos de las drogas y el alcohol como para “cerrarla y echar a la gente antes de que se descontrolara por completo”.

open image in gallery La mujer, que por entonces cursaba segundo curso, afirma que fue víctima de una violación en grupo por parte de siete miembros de la fraternidad Chi Phi mientras se encontraba bajo los efectos de las drogas en una fiesta en una casa, lo que aporta información nueva sobre cómo decidió luchar para que se hiciera justicia ( Getty )

Según se informa, NN respondió con un mensaje tranquilizador. “Al fin y al cabo, nada de lo sexual era ilegal y, sinceramente, me gustó mucho estar contigo y Matt”, escribió.

Según los informes, el 22 de octubre, NN concertó una cita con un médico en Cornell Health tras contraer una infección del tracto urinario. Al parecer, le dijo al médico que la había contraído “de forma traumática” y este le aconsejó que “fuera a terapia”.

El abogado de Ingalls declinó hacer comentarios cuando el Times se puso en contacto con él. El abogado de Newell no respondió a las solicitudes de comentarios.

NN le envía un mensaje de texto a uno de los hombres diciéndole que su reputación está arruinada y les pide a sus amigos que nieguen el incidente

El 23 de octubre, NN le envió un mensaje de texto a Ingalls diciéndole que “todo el mundo lo sabe” y que los rumores estaban “arruinando mi vida temporalmente”. Según se informa, le dijo que lo único que podía hacer era “dormir y llorar todo el día”. Ingalls le respondió consolándola y diciéndole que no tenía “nada de qué avergonzarse”.

Mientras tanto, según se informa, NN le dijo a una compañera de piso preocupado: “Si alguien pregunta por esto, di que no sucedió”.

Según los informes, la compañera de piso declaró a los investigadores: “Con el paso de los días, creo que se dio cuenta de que algo andaba mal. Y que en realidad no disfrutaba de su estadía allí”.

Las publicaciones en línea acusan a miembros de Chi Phi de “violar en grupo a una estudiante de segundo año”

Aproximadamente una semana después, mientras circulaban en internet publicaciones sobre la fiesta, NN le envió a Ingalls una desde un foro estudiantil que acusaba a Chi Phi de violación en grupo.

Según se informa, Ingalls calificó la acusación de “ridícula” y dijo: “Voy a denunciarlo”.

Posteriormente, NN encontró otra publicación sobre la fiesta y la supuesta agresión.

Según se informa, alguien publicó: “¿Los hermanos de Chi Phi son de los Crips o de los Bloods? Porque oí que estuvieron metidos en un lío tremendo con las bandas”.

open image in gallery Los abogados de al menos tres de los hombres, cuyas imágenes inundan las redes sociales, emitieron comunicados en los que niegan haber cometido ningún delito, mientras que otros no hicieron declaraciones públicas ( Getty )

Según se informa, otro dijo: “Consumen drogas y violaron en grupo a una estudiante de segundo año. Denúncienlos”.

Según se informa, tras leer las publicaciones, NN declaró a los investigadores que era “la primera vez que oía un cambio en la versión de los hechos, que decía que no era una prostituta y que había sido agredida”.

Chi Phi desinvita a NN de una fiesta de Halloween

Según los informes, las compañeras de piso de NN declararon a los investigadores que, hacia finales de mes, su percepción de lo sucedido había cambiado.

En una llamada telefónica con Ingalls el 28 de octubre, que una compañera de piso escuchó, ella supuestamente le dijo: “¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera?”.

Según los informes, NN ya había sido agredida sexualmente con anterioridad, declaró su compañera de piso a los investigadores. “Hablábamos y ella me describía parte de lo sucedido, y yo le decía que eso podría considerarse violación”, explicó la compañera.

Inicialmente, Ingalls le dijo a NN que era bienvenida a la próxima fiesta de Halloween de la fraternidad. “Chi Phi es tu casa y eres bienvenida aquí”, le escribió por mensaje de texto.

open image in gallery Cornell fue objeto de críticas por su respuesta al incidente y rechazó las acusaciones de que la universidad “no impuso sanciones graves a los implicados” ( Reuters )

“Gracias, lo aprecio mucho <3 Mañana traeré mis cigarrillos”, respondió NN, según se informa.

Posteriormente, NN recibió una llamada del presidente de Chi Phi, quien no figura entre los acusados, según el Times, en la que la desinvitó de la fiesta de Halloween. Según el Times, le dijo que era por su propio bien.

Según se informa, NN le envió un mensaje de texto a Ingalls: “Sabía que esto iba a pasar. La mujer siempre sale perdiendo. Ustedes no son mis amigos. Se están cubriendo las espaldas”.

NN concluye que fue agredida

En mensajes de texto que, según se informa, fueron enviados a Newell a principios de noviembre, NN califica los sucesos del 19 de octubre como “no consensuales”.

Llegados a este punto, parece concluir que lo sucedido fue una agresión.

Según se informa, le envió un mensaje de texto a Newell, usando jerga para referirse a la ketamina: “Seamos claros: el 90% de lo que pasó esa noche no fue consensuado. Me dieron más ketamina de la que puedo recordar y sé que le dije que me sentía incómoda y que no conocía a nadie en la habitación”.

Según se informa, uno de sus únicos recuerdos de esa noche era haber consumido ketamina de sus genitales “delante de todos, como una muñeca sexual/trabajadora sexual”, continuó diciendo en el mensaje de texto a Newell.

Según los documentos, solicitó un kit de pruebas de violación en una sala de urgencias de Ithaca el 7 de noviembre, antes de presentar la denuncia ante el departamento de policía de la Universidad de Cornell al día siguiente.

La universidad fue objeto de duras críticas por su respuesta al incidente, y NN alega que la institución no la protegió ni castigó adecuadamente a los responsables.

Cornell emitió un comunicado en apoyo a la decisión del fiscal de distrito del condado de Tompkins de reabrir el caso y rechazó las acusaciones de que la universidad “no impuso castigos consecuentes a los involucrados”.

“Continuar con la falsa narrativa de que las consecuencias en este caso fueron mínimas es irresponsable, hará que las sobrevivientes se sientan menos seguras y apoyadas, y perpetuará la falta de denuncias de agresión sexual”, dijo Kyle Kimble, vicepresidente de relaciones universitarias de Cornell.

Para las personas afectadas por violación y abuso sexual, si se encuentran en los Estados Unidos, pueden llamar a Rainn al 800-656-HOPE (4673).

Traducción de Olivia Gorsin