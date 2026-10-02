Christa Pike permanece conectada a un respirador en el hospital tras el fallido intento de ejecución en Tennessee, según informaron sus abogados en documentos judiciales presentados el viernes.

En las horas posteriores al procedimiento, el personal médico trabajó para salvarle la vida y eliminar de su organismo las dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado por el estado para las ejecuciones por inyección letal, de acuerdo con su equipo legal.

“Se encuentra en estado crítico, inconsciente, intubada y con asistencia respiratoria mediante un respirador”, señalaron sus abogados en un comunicado. “Está recibiendo tratamiento por los graves efectos del pentobarbital administrado durante el intento de ejecución, incluidas lesiones importantes en ambos brazos”.

Ante lo ocurrido, los abogados de Pike solicitaron al tribunal una orden que obligue al Departamento Correccional de Tennessee a preservar todas las pruebas relacionadas con el fallido intento de ejecución.

open image in gallery La condenada a muerte Christa Pike sobrevivió a dos inyecciones letales el miércoles por la noche durante un intento fallido de ejecución ( Departamento de Corrección de Tennessee )

Los abogados de Pike aseguran que, meses antes de la ejecución, advirtieron al estado y a los tribunales sobre las “graves complicaciones” que podían surgir durante el procedimiento.

Los abogados apuntan a una posible causa de la ejecución fallida

El fallido procedimiento en la cámara de ejecución de Tennessee la noche del miércoles provocó reclamos de explicaciones tanto entre partidarios como entre detractores de la pena de muerte. Ante lo ocurrido, el gobernador del estado ordenó una investigación independiente.

En documentos presentados ante el tribunal, los abogados de Pike señalaron que los problemas con las vías intravenosas podrían haber provocado que el pentobarbital se filtrara en los tejidos en lugar de ingresar de forma adecuada al torrente sanguíneo.

“Al parecer, en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución advirtió que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente o que las venas se habían reventado, lo que provocó que el pentobarbital entrara total o parcialmente en los tejidos de la Sra. Pike”, escribieron.

Según sus abogados, en lugar de “corregir este problema”, el equipo preparó y administró un segundo juego de jeringas de pentobarbital que estaba previsto como reserva.

Randy Spivey, abogado defensor de Pike, afirmó que el equipo de ejecución pasó cerca de una hora intentando administrar los fármacos y que llegó a contar al menos siete agujas en el brazo izquierdo de la reclusa.

Sin embargo, ni la dosis inicial ni la de reserva produjeron el efecto esperado. Más de una hora después de iniciado el procedimiento, Pike seguía roncando cuando se interrumpió el audio del micrófono de la cámara de ejecución.

open image in gallery Vehículos de emergencia en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend después de que la ejecución de Pike fuera suspendida el miércoles por la noche ( AP )

“Estamos trabajando de cerca con las personas más cercanas a Christa para respetar sus deseos, preservar su privacidad y proteger sus derechos como paciente durante este momento tan difícil”, declaró el viernes Luke Ihnen, abogado del Servicio Federal de Defensores Públicos del Este de Tennessee, en un comunicado. “Pedimos al público y a los medios de comunicación que también respeten su privacidad”.

Hasta el momento, las autoridades estatales no explicaron qué salió mal durante el intento de ejecución.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión de los protocolos de ejecución del estado y aplazó por tiempo indefinido tanto un nuevo intento de ejecutar a Pike como otra ejecución prevista para este año.

Por su parte, otros dirigentes republicanos de Tennessee plantearon la necesidad de revisar el protocolo de inyección letal con un solo fármaco y evaluar otros métodos para aplicar las condenas a muerte.

Traducción de Leticia Zampedri