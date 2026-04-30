La fiscalía retiró la acusación por atentar contra la decencia pública que pesaba sobre la creadora de contenido para adultos Bonnie Blue, tras una acción provocativa frente a la embajada de Indonesia en Londres.

La joven de 26 años, cuyo nombre real es Tia Billinger, fue acusada por la Fiscalía de la Corona por un gesto obsceno que realizó mientras se encontraba frente a la sede diplomática en Great Peter Street, en Westminster, en diciembre.

Rodeada de hombres enmascarados, Billinger fue filmada mientras arrastraba una bandera indonesia por el suelo y utilizaba su mano y su boca para simular un acto sexual.

Debía comparecer ante el tribunal a comienzos de este mes para responder a un cargo de atentado contra la moral pública, pero la audiencia se pospuso después de que sus abogados presentaron una solicitud privada ante la fiscalía para que se retirara el cargo. La audiencia, que fue aplazada, estaba prevista para el viernes en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

Sin embargo, un portavoz del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) confirmó que el caso fue archivado y señaló: “Tenemos el deber de mantener todos los casos bajo revisión y, tras una nueva evaluación, concluimos que no existía una posibilidad realista de obtener una condena”.

La creadora británica de contenido para adultos Tia Billinger, conocida como ‘Bonnie Blue’ ( AFP/Getty )

Billinger fue acusada de “imitar sexo oral con un hombre en público” durante su acto frente a la embajada el 15 de diciembre del año pasado.

Saltó a los titulares internacionales en enero de 2025, cuando afirmó haber mantenido relaciones sexuales con 1.057 hombres en un lapso de 12 horas.

El incidente en la embajada ocurrió después de su deportación de Indonesia, tras ser arrestada junto a su equipo en la isla de Bali y acusada de producir contenido pornográfico de forma ilegal.

Posteriormente, fue puesta en libertad tras pagar una multa por infracciones de tránsito y no enfrentó cargos penales, aunque fue deportada del país.

Cuando se anunció el caso en marzo, Scotland Yard señaló: “Tia Billinger, de 26 años y residente de Draycott, en Derbyshire, fue acusada mediante requerimiento postal el lunes 16 de marzo tras una investigación de la Policía Metropolitana. La acusación se relaciona con un incidente ocurrido en Great Peter Street, Westminster, el lunes 15 de diciembre”.

“El martes 2 de febrero se llevó a cabo una investigación y una mujer de unos 20 años fue interrogada bajo advertencia”.

“El caso se remitió al Servicio de Fiscalía de la Corona, que posteriormente autorizó la acusación mencionada”.

Traducción de Leticia Zampedri