Caso D4vd: cronología de la investigación por la muerte de Celeste Rivas Hernandez

El rapero D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, enfrenta acusaciones de abusar sexualmente, asesinar y mutilar el cuerpo de Celeste Rivas Hernanzes, de 14 años. Sus restos fueron hallados en el Tesla abandonado del cantante hace siete meses, afirman fiscales de Los Ángeles.

Las acusaciones en este inquietante caso se remontan a 2023, solo un año después de que el primer sencillo del cantante ingresara al Billboard Hot 100. El joven de 21 años se ha declarado inocente y sus abogados sostienen que no fue responsable de la muerte de Rivas Hernandez.

A continuación, un repaso de la cronología del caso, las acusaciones y la trayectoria de D4vd:

El cantante se ha declarado no culpable y sus abogados han afirmado que él no causó su muerte ( Ted Soqui/Pool via REUTERS )

2022: la música de Burke se vuelve viral

Burke, un creador de contenido que empezó a hacer su propia música para acompañar los montajes de videojuegos que publicaba en internet, se vuelve viral en TikTok por su canción “Romantic Homicide”. El tema finalmente alcanza el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard, y Burke firma con Darkroom e Interscope Records.

Noviembre de 2023: los fiscales dicen que comienza el abuso

Burke presuntamente empieza a abusar sexualmente de Rivas Hernandez, que tenía 13 años, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles. Las autoridades la describieron como una menor fugitiva, y documentos judiciales señalan que vivía con Burke en Los Ángeles.

17 de febrero de 2024: investigadores contactan por primera vez a Burke por Rivas Hernandez

Los investigadores han indicado que Rivas Hernandez fue reportada como desaparecida de su casa en Lake Elsinore, una localidad a unas 80 millas (130 kilómetros) al sureste de Los Ángeles, varias veces antes de su muerte. Según los fiscales, autoridades del condado de Riverside se comunicaron con Burke por ella durante una de esas desapariciones. Él les dijo a las autoridades que no sabía que era menor de edad y que la última vez que había tenido contacto con ella había sido unos días antes. Agentes del sheriff de Los Ángeles revisaron la casa de Burke en busca de Rivas Hernandez y también le informaron que ella tenía 13 años.

Los fiscales afirman que ella regresó a casa dos días después y que sus padres le quitaron el teléfono. Alegan que Burke pagó 1.000 dólares a un compañero de secundaria de Rivas Hernandez para que le diera un teléfono y así poder mantenerse en contacto con ella.

5 de abril de 2024: se reporta la desaparición de Rivas Hernandez

La familia de Rivas Hernandez reporta como desaparecida a la estudiante de séptimo grado de su casa en Lake Elsinore, por última vez.

Los fiscales alegan que, en los meses siguientes, ella pasó mucho tiempo con el cantante y viajó con él a Las Vegas, Londres y Texas para conocer a su familia.

Noviembre de 2024: la pareja termina

Burke y Rivas Hernandez “terminaron”, pero siguieron en contacto, según los fiscales. En algún momento, ella regresó a su casa en Lake Elsinore.

11 de abril de 2025: Burke debuta en Coachella

Burke actúa en el festival de música Coachella y vuelve a hacerse viral, esta vez por caer de cara con fuerza en el escenario durante un intento fallido de salto mortal hacia atrás. En una entrevista con The Associated Press durante el festival, Burke habló de usar los comentarios de los fans en redes sociales para perfeccionar sus listas de canciones. Burke dijo: “Yo soy mis fans y mis fans son yo. Y trabajamos en conjunto, y es algo tan hermoso, poético, lo que tenemos”.

22 de abril de 2025: Rivas Hernandez y Burke discuten por mensajes de texto

“Los mensajes revelan los celos de la víctima por las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que el acusado la llevó a creer que tenían un futuro juntos”, señalaron los fiscales en un documento que detalla pruebas del caso.

23 de abril de 2025: se cree que es la última vez que Rivas Hernandez estuvo con vida

Los fiscales dicen que creen que Burke apuñaló hasta la muerte a Rivas Hernandez “en o alrededor de” el 23 de abril, el día del que afirman que fue la última vez que se supo de ella. Los fiscales sostienen que Burke mató a Rivas Hernandez porque ella amenazó con exponer su relación inapropiada y representaba una amenaza para su carrera.

Burke envió un vehículo de transporte por aplicación para recoger a Rivas Hernandez de su casa en Lake Elsinore y dejarla en su casa en Hollywood Hills alrededor de las 10:10 de la noche.

Los fiscales alegan que Burke envió mensajes de texto a partir de las 10:30 de la noche preguntándole a Rivas Hernandez dónde estaba, para ocultar que la había matado.

A las 11:30 de la noche, volvió a escribir al celular de Rivas Hernandez preguntando dónde estaba y se alejó en auto de su casa hacia una zona remota del condado de Santa Barbara.

24 de abril de 2025: Burke pide una pala por internet

Los fiscales dicen que Burke usó la aplicación de entregas Postmates para que le llevaran una pala a su casa.

25 de abril de 2025: Burke lanza su álbum debut, Withered

Burke publica su primer álbum, Withered. En publicaciones en redes sociales y entrevistas con medios, describe el uso de un motivo recurrente en su música y videos: un personaje de alter ego al que llama “IT4MI”, por “itami”, una palabra japonesa para dolor. “Básicamente es como la versión malvada de mí”, comentó Burke en una entrevista en YouTube con el pódcast “Tape Notes” publicada en mayo de 2025. Los videos de Burke a veces muestran al personaje con los ojos vendados, con una camiseta que parece estar cubierta de sangre.

1 de mayo de 2025: se piden más herramientas

Burke ordenó que le entregaran dos motosierras en su casa, según los fiscales. Fueron pedidas usando un nombre falso.

5 de mayo de 2025: las autoridades dicen que los restos de Rivas Hernandez fueron mutilados

Uno de los cargos por delito grave contra Burke es “mutilación ilegal de restos humanos”. Los fiscales dicen que los brazos y las piernas de Rivas Hernandez fueron separados de su cuerpo en o alrededor del 5 de mayo.

En una presentación posterior, los fiscales alegan que Burke descuartizó a Rivas Hernandez en una piscina inflable en su garaje. Más tarde se encontró en el área evidencia de ADN que coincidía con el de ella.

Burke regresó dos veces más a la zona remota del condado de Santa Barbara, y el pasaporte de Rivas Hernandez fue hallado en el área en enero de 2026, según un escrito de la fiscalía.

También alegan que Burke mantuvo el cuerpo de la niña en el maletero delantero de su Tesla. “Les mintió a sus amigos, socios comerciales y a otras personas que notaron el fuerte olor a descomposición en y alrededor de su casa y su vehículo”, afirmaron los fiscales en un escrito.

A finales de julio, antes de iniciar una gira, Burke estacionó el auto a la vuelta de la esquina de su casa.

5 de agosto de 2025: Burke inicia una gira

La gira de Burke por el álbum Withered comienza con un concierto en Del Mar, California. También lanzó un himno oficial de Fortnite, “Locked & Loaded”, el 3 de septiembre. La colaboración con el creador del videojuego, Epic Games, evocó sus inicios en el mundo de la música, cuando creaba y publicaba montajes de Fortnite en internet.

8 de septiembre de 2025: se descubre el cuerpo de Celeste Rivas Hernandez

Los fiscales dicen que, un día después de que habría cumplido 15 años, se descubren los restos muy descompuestos de Rivas Hernandez en bolsas para cadáveres dentro del maletero de un Tesla registrado a nombre de Burke. El Tesla Model Y 2023 había sido remolcado desde un vecindario acomodado en Hollywood Hills, donde había estado, aparentemente abandonado. La policía que registró el vehículo encontró una bolsa para cadáveres cubierta de insectos con la cabeza y el torso de Rivas Hernandez dentro. Debajo de la primera se encontró una segunda bolsa que contenía sus brazos y piernas, según documentos judiciales.

17 de septiembre de 2025: registran la casa de Burke

Las autoridades registraron la casa de Burke y encontraron evidencia de sangre que coincidía con el ADN de Rivas Hernandez. También hallaron la piscina inflable que, según dicen, se usó para desmembrarla, con varias marcas de corte, de acuerdo con un escrito judicial.

19 de septiembre de 2025: se cancelan las fechas restantes de la gira de Burke

Se cancelan las fechas restantes de la gira de Burke, que estaba programada para concluir el 4 de noviembre en Varsovia, Polonia. AP confirmó que también fue desvinculado de su sello, Interscope Records, en algún momento de 2025.

6 de octubre de 2025: se realiza un servicio funerario por Rivas Hernandez

Varios medios informaron que la familia de Rivas Hernandez realizó un servicio funerario por ella en el cementerio y funeraria Queen of Heaven en Rowland Heights, California.

24 de noviembre de 2025: la policía bloquea la publicación del informe del forense

En una medida inusual, la policía bloquea la publicación del informe del forense sobre la muerte de Rivas Hernandez. La oficina del médico forense indicó en un comunicado que había recibido una “orden judicial, iniciada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), para imponer una retención de seguridad” sobre el caso. La orden establecía que no se podían divulgar registros ni detalles, incluida la causa y la forma de la muerte, hasta nuevo aviso.

Febrero de 2026: se revela que Burke es el objetivo de una investigación secreta de un gran jurado

La investigación del gran jurado sobre el caso se mantuvo bajo reserva, como es habitual en estos procedimientos. Pero algunos documentos se hicieron públicos por una apelación de citaciones presentada en Texas por la madre, el padre y el hermano de Burke. Los escritos judiciales indicaron que el Tesla estaba registrado a nombre de Burke en la dirección de los familiares citados, y que el “objetivo puede estar involucrado en haber cometido los siguientes delitos penales contra las leyes del Estado de California, a saber: Un cargo de asesinato”.

16 de abril de 2026: arrestan a Burke

Burke es arrestado bajo sospecha de asesinato en relación con la muerte de Rivas Hernandez y queda detenido sin derecho a fianza. El Departamento de Policía de Los Ángeles anuncia el arresto en redes sociales, publicando fotos de varios agentes con equipo táctico y armas acercándose a una vivienda.

20 de abril de 2025: Burke es acusado de asesinato

Burke es acusado formalmente de asesinato, actos lascivos con una persona menor de 14 años y mutilación de un cuerpo. Los documentos de acusación también alegan varios factores vinculados a los delitos que podrían derivar en una sentencia más severa si Burke es declarado culpable. Esas circunstancias incluyen acusaciones de que Burke estuvo “al acecho” de Rivas Hernandez, quien entró en su casa y nunca volvió a ser vista; de que ella era testigo en una investigación sobre los actos lascivos cometidos contra ella; y de que Burke presuntamente la mató por beneficio económico.

29 de abril de 2025: fiscales afirman que Burke desmembró a Rivas Hernandez

Los fiscales declararon que D4vd apuñaló mortalmente en múltiples ocasiones a Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, antes de desmembrar su cuerpo en su garaje utilizando motosierras.

En un documento judicial, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles expuso lo que, según afirmó, demostrarían las pruebas, ofreciendo el primer relato detallado del presunto asesinato, así como de los intentos por descuartizar el cuerpo de la víctima y ocultar las pruebas.