El individuo acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se tomó una fotografía en la habitación de su hotel apenas minutos antes del incidente. En la imagen, aparecía con una bolsa de municiones, una funda de arma colgada al hombro y un cuchillo enfundado, según indicaron los investigadores el miércoles en una nueva presentación judicial.

Cole Allen vestía pantalones negros, una camisa negra y una corbata roja cuando tomó la foto en su habitación del hotel Washington Hilton, lugar donde Trump y cientos de periodistas se reunían para la gala la noche del sábado.

El sospechoso, de 31 años y residente de Torrance, California, fue arrestado tras irrumpir corriendo a través de una barricada de seguridad cerca del salón de baile, lo que desencadenó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto encargados de la protección del evento. Según su abogado, él se declara inocente.

El presidente no sufrió heridas y su equipo de seguridad lo evacuó rápidamente del escenario.

Una declaración jurada del FBI presentada en el caso el lunes reveló otros detalles sobre la planificación detrás del ataque ( Departamento de Justicia de EE. UU. / Material gráfico vía REUTERS )

“Cuando eres influyente, van tras de ti. Cuando no eres influyente, te dejan en paz”, dijo Trump, aún con su esmoquin, en la Casa Blanca dos horas después. “Parece que creen que era un lobo solitario”.

Surgieron nuevos detalles en una presentación judicial hecha por los fiscales que quieren que Allen permanezca bajo custodia.

El gobierno dijo que él realizó repetidas comprobaciones en línea para seguir el estado de Trump esa noche, incluida la cobertura en vivo del presidente saliendo de su vehículo en el hotel Hilton. Los investigadores dijeron que correos electrónicos preestablecidos con un archivo adjunto titulado “Apology and Explanation” fueron enviados aproximadamente a las 8:30 p.m.

“Tenía la intención de matar y disparó su escopeta mientras intentaba vulnerar la seguridad y atacar a su objetivo. En pocas palabras, el acusado representa un peligro inusualmente grave para la comunidad si es liberado en espera de juicio. La falta de antecedentes penales del acusado y otras circunstancias personales no alteran esta conclusión”, escribió el subsecretario de Justicia adjunto, Charles Jones.

Una declaración jurada del FBI presentada en el caso el lunes reveló otros detalles sobre la planificación detrás del ataque, y las autoridades alegan que el 6 de abril Allen reservó una habitación para él en el hotel de Washington donde el evento se llevaría a cabo semanas después bajo su habitual estricta seguridad. Viajó en tren de costa a costa desde California la semana pasada y se registró en el Washington Hilton un día antes de la cena, con una habitación reservada para el fin de semana.

La cena apenas había comenzado cuando, según los funcionarios, Allen intentó pasar corriendo por una barricada de seguridad cerca del enorme salón de baile donde había cientos de periodistas y sus invitados, dijeron las autoridades. Traía una escopeta de bombeo calibre 12 que compró el año pasado y una pistola semiautomática calibre .38 que adquirió en 2023, según las autoridades.

Allen resultó herido durante el ataque, pero no recibió un disparo. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo, pero llevaba un chaleco antibalas y sobrevivió, dijeron los funcionarios.